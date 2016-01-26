《香港报摘》--其他报纸重要消息1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 明报：
--研究机构Demographia发布2016年国际房屋支付能力调查报告，截至2015年第三季度，香港楼价中位数达本港家庭年收入的19倍，在全球87个主要城市中排名最高，成为楼价＂最难以负担＂的地区。
* 苹果日报：
--中原集团主席兼总裁施永青预期，香港住宅楼价到农历年后，最迟3月份较去年高位跌15%，是第一道支持位，往后的楼价走势，将视乎发展商面对现实的速度及二手业主的心态。
* 东方日报：
--市场消息透露，澳博 有意筹组一笔250亿港元建设贷款，条款正在敲定中。
* 星岛日报：
--为防范银行同业拆息及外汇定价出现被操控情况，金管局计划进一步改善同业拆息（HIBOR）、港元及本港人民币的定价机制，现正与财资市场公会着手改革；据悉，最快今年中港元及本港人民币定价的计算方法将有所改变，届时将不需再用报价银行的数据，而是从市场于某个时段，收集所有实际成交的价格资料，再计出中位数作为定价水平。
* 文汇报：
--数字王国 早前公布以1.35亿港元向汉传媒 及谢霆锋收购从事后期制作的Lucrative Skill的85%股权。数字王国行政总裁谢安表示，希望是次收购可协助公司进军大中华区市场，谢霆锋更将为大中华区业务领军，塑造大中华式荷里活。（完）
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。