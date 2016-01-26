《香港报摘》--其他报纸重要消息1月26日

* 明报：

--研究机构Demographia发布2016年国际房屋支付能力调查报告，截至2015年第三季度，香港楼价中位数达本港家庭年收入的19倍，在全球87个主要城市中排名最高，成为楼价＂最难以负担＂的地区。

* 苹果日报：

--中原集团主席兼总裁施永青预期，香港住宅楼价到农历年后，最迟3月份较去年高位跌15%，是第一道支持位，往后的楼价走势，将视乎发展商面对现实的速度及二手业主的心态。

* 东方日报：

--市场消息透露，澳博 有意筹组一笔250亿港元建设贷款，条款正在敲定中。

* 星岛日报：

--为防范银行同业拆息及外汇定价出现被操控情况，金管局计划进一步改善同业拆息（HIBOR）、港元及本港人民币的定价机制，现正与财资市场公会着手改革；据悉，最快今年中港元及本港人民币定价的计算方法将有所改变，届时将不需再用报价银行的数据，而是从市场于某个时段，收集所有实际成交的价格资料，再计出中位数作为定价水平。

* 文汇报：

--数字王国 早前公布以1.35亿港元向汉传媒 及谢霆锋收购从事后期制作的Lucrative Skill的85%股权。数字王国行政总裁谢安表示，希望是次收购可协助公司进军大中华区市场，谢霆锋更将为大中华区业务领军，塑造大中华式荷里活。（完）