中国货币市场：流动性续向宽松借入资金难度不大，逆回购加码助力

路透上海1月26日 - 在中国央行公开市场逆回购加码支持下，银行间市场周二流动性继续改善，春节前到期资金借入难度大幅下降。交易员称，虽然跨春节期限尚有些不确定，但从央行此前足额支持表态来看，预计问题也不大。

今日稍早，央行公开市场共进行了4,400亿元人民币逆回购操作，再创近三年来单日操作规模新高。扣除今日到期的800亿元逆回购和SLO，单日净投放2,100亿元。

华北一银行交易员表示，“上午平的还是比较轻松的。预计跨春节的可能会紧一点，但应该不会出现前几天(特别紧张)的状况。”

上周银行间市场资金骤紧，央行通过公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多渠道放水逾1.3万亿元，并明确表示“按需足额提供流动性支持”。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9597 1.9620 -0.23

七天 2.2625 2.2897 -2.72

14天 2.9380 2.9196 +1.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6200 2.0350 +58.50

七天 2.6800 3.2400 -56.00

14天 3.8300 3.9800 -15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9700 +1.00

七天 2.4500 2.3800 +7.00

14天 3.0000 2.9100 +9.00

Shibor

其中:隔夜 1.9970 2.0090 -1.20

七天 2.3630 2.3760 -1.30

三个月 3.0730 3.0415 +3.15