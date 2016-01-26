中国货币市场：流动性续向宽松借入资金难度不大，逆回购加码助力

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透上海1月26日 - 在中国央行公开市场逆回购加码支持下，银行间市场周二流动性继续改善，春节前到期资金借入难度大幅下降。交易员称，虽然跨春节期限尚有些不确定，但从央行此前足额支持表态来看，预计问题也不大。
今日稍早，央行公开市场共进行了4,400亿元人民币逆回购操作，再创近三年来单日操作规模新高。扣除今日到期的800亿元逆回购和SLO，单日净投放2,100亿元。
华北一银行交易员表示，“上午平的还是比较轻松的。预计跨春节的可能会紧一点，但应该不会出现前几天(特别紧张)的状况。”
上周银行间市场资金骤紧，央行通过公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多渠道放水逾1.3万亿元，并明确表示“按需足额提供流动性支持”。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9597 1.9620 -0.23
七天 2.2625 2.2897 -2.72
14天 2.9380 2.9196 +1.84
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6200 2.0350 +58.50
七天 2.6800 3.2400 -56.00
14天 3.8300 3.9800 -15.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9800 1.9700 +1.00
七天 2.4500 2.3800 +7.00
14天 3.0000 2.9100 +9.00
Shibor
其中:隔夜 1.9970 2.0090 -1.20
七天 2.3630 2.3760 -1.30
三个月 3.0730 3.0415 +3.15
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。