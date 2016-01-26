港报社评：轻忽极端天气祸害，整体社会需要补课--明报1月26日

今次强烈寒潮来袭，带来59年一遇的最寒冷天气。其间，飞鹅山、大帽山一度出现险情，大批登山或参加越野比赛人士求助，在警员和消防员努力下才化险为夷，未酿成人命死亡。不过，事态折射出来的问题，值得市民、当局（包括消防处、警方以至天文台）等检讨，以汲取教训、亡羊补牢，使本港日后就极端天气的祸害，更具预见性，并有适合和足够配套设施应对。

今次寒潮横扫北半球，约在半个月前，内地与其他国家地区的气象机构早有预报，本港天文台也一再发出类似信息。由于这次寒潮来势凶猛，势必带来大风雪，因此美国将之称为＂怪兽寒潮＂，内地民间则以＂霸王寒潮＂形容，反映经历过风雪的社会都预知今次寒潮非同小可，需要认真应对。在本港，市民根据天文台的信息，知道寒潮将带来寒冷，改变入冬以来的暖和天气，但是对于路面会出现结冰，不宜行车和徒步的景况，事前大多数人都意想不到。

事实上，寒潮不单带来低温，还刮起大风。周日凌晨约3时起，许多人都被突然刮起的狂风惊醒，风声夹杂着屋外被吹倒、掀翻物件的声音，甚为吓人。不少人感觉威力较诸8号风球的烈风，犹有过之，如是者风势历经约两小时，才平缓下来。天文台挂起8号风球，所有人都知道要做好防风措施，例如绑好露天物件等，可是市民对于寒潮的防范，只知道穿着足够御寒衣物，根本就没有防风意识，天文台也没有发出防风警示。

原本计划好的越野长跑比赛遇到寒潮，比赛期间天气急速变坏，导致数十名跑手身陷险境，报警求助。另外，以往每逢严寒天气都有人驾车或尝试徒步登上飞鹅山、大帽山等追寻霜踪，今次寒潮适逢周末、周日，更多人憧憬一睹难得一见的冰雪景观。因此，大批人即使路面湿滑，人车行走行驶险象环生，仍然执意趁热闹，涌向这两座山，结果为路面结冰所困。求助者当中，不乏这类市民，他们与那些挂出8号风球之后才去赤柱、大浪湾等海滩冲浪的人，如出一辙，说明他们轻忽了极端天气带来的危险。

消防员在十分艰难的情况下完成救援任务，使受困市民悉数安全，未发生不能挽回的遗憾；消防员的工作和努力，值得肯定。不过，消防员在＂冰天雪地＂救援所见，暴露他们缺乏装备和一些做法有违常识，使人讶异。例如路面结冰湿滑，难以行走，消防员起初连冰爪鞋也没有，虽然他们一边跌倒、一边救援，但是处境和身段狼狈极了。另外，有消防员开喉喷水企图冲开冰封路面，与撒盐化解路面冰雪的一般认知迥异。事实上，向冰封路面喷水，等于制造更多冰，消防员的做法使人难以理解。

此外，在现场执勤的警员，同样缺乏应对冰封路面所需装备。可以说，从市民与当局的应对，反映整体社会对寒潮认知不足，才出现近日的一些现象。香港位处亚热带，长年温暖，即使是冬天，也鲜见如近日的严寒；因此，负责救援队伍缺乏在冰天雪地使用的标准装备，可以理解。今次寒潮是一次机会教育，说明在极端天气，原本认为与香港无缘的冰天雪地，也会出现。极端天气带来的不单是严寒冰雪，还有可能出现其他状况，这类恍似＂未来世界＂的景象，不可能单凭想像应对，只能参考其他国家地区发生过的极端天气景况，然后按本港环境做适当准备。

今次寒潮暴露出来的装备问题，其实不难解决，只是近日的寒潮，以十年计才出现一次，是否值得购备大量装备器材，然后堆存在货仓，等候下次再见冰天雪地时拿出来使用，值得讨论。当局在应对万一所需和减少虚耗浪费之间，如何取得恰当平衡，避免形成另类浪费，是需要处理好的问题。

至于天文台，就今次寒潮来袭，不能说没有示警，不过信息是否够准确和足够，是另一回事。例如天文台预测寒潮的最低温度，较实际差3、4度。另外，市民就寒潮可能出现的情况，包括刮大风等，完全在状况外，反映天文台要研究如何加强极端天气的预警，提示市民须注意事项，让整体社会有意识地趋吉避凶。还有是市民须自觉，知道一意孤行，最终可能害苦自己，警方封闭登上大帽山的路，是为了市民安全，市民的恰当做法是配合警方，避免害己累人。至于互联网上疯传有女士被警员挡在大帽山路口，她极欲登山赏冰而破口大骂执勤警员的情状，显得蛮不讲理，如泼妇骂街，就更加不应该了。（完）

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