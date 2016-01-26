港报社评：轻忽极端天气祸害，整体社会需要补课--明报1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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今次强烈寒潮来袭，带来59年一遇的最寒冷天气。其间，飞鹅山、大帽山一度出现险情，大批登山或参加越野比赛人士求助，在警员和消防员努力下才化险为夷，未酿成人命死亡。不过，事态折射出来的问题，值得市民、当局（包括消防处、警方以至天文台）等检讨，以汲取教训、亡羊补牢，使本港日后就极端天气的祸害，更具预见性，并有适合和足够配套设施应对。
今次寒潮横扫北半球，约在半个月前，内地与其他国家地区的气象机构早有预报，本港天文台也一再发出类似信息。由于这次寒潮来势凶猛，势必带来大风雪，因此美国将之称为＂怪兽寒潮＂，内地民间则以＂霸王寒潮＂形容，反映经历过风雪的社会都预知今次寒潮非同小可，需要认真应对。在本港，市民根据天文台的信息，知道寒潮将带来寒冷，改变入冬以来的暖和天气，但是对于路面会出现结冰，不宜行车和徒步的景况，事前大多数人都意想不到。
事实上，寒潮不单带来低温，还刮起大风。周日凌晨约3时起，许多人都被突然刮起的狂风惊醒，风声夹杂着屋外被吹倒、掀翻物件的声音，甚为吓人。不少人感觉威力较诸8号风球的烈风，犹有过之，如是者风势历经约两小时，才平缓下来。天文台挂起8号风球，所有人都知道要做好防风措施，例如绑好露天物件等，可是市民对于寒潮的防范，只知道穿着足够御寒衣物，根本就没有防风意识，天文台也没有发出防风警示。
原本计划好的越野长跑比赛遇到寒潮，比赛期间天气急速变坏，导致数十名跑手身陷险境，报警求助。另外，以往每逢严寒天气都有人驾车或尝试徒步登上飞鹅山、大帽山等追寻霜踪，今次寒潮适逢周末、周日，更多人憧憬一睹难得一见的冰雪景观。因此，大批人即使路面湿滑，人车行走行驶险象环生，仍然执意趁热闹，涌向这两座山，结果为路面结冰所困。求助者当中，不乏这类市民，他们与那些挂出8号风球之后才去赤柱、大浪湾等海滩冲浪的人，如出一辙，说明他们轻忽了极端天气带来的危险。
消防员在十分艰难的情况下完成救援任务，使受困市民悉数安全，未发生不能挽回的遗憾；消防员的工作和努力，值得肯定。不过，消防员在＂冰天雪地＂救援所见，暴露他们缺乏装备和一些做法有违常识，使人讶异。例如路面结冰湿滑，难以行走，消防员起初连冰爪鞋也没有，虽然他们一边跌倒、一边救援，但是处境和身段狼狈极了。另外，有消防员开喉喷水企图冲开冰封路面，与撒盐化解路面冰雪的一般认知迥异。事实上，向冰封路面喷水，等于制造更多冰，消防员的做法使人难以理解。
此外，在现场执勤的警员，同样缺乏应对冰封路面所需装备。可以说，从市民与当局的应对，反映整体社会对寒潮认知不足，才出现近日的一些现象。香港位处亚热带，长年温暖，即使是冬天，也鲜见如近日的严寒；因此，负责救援队伍缺乏在冰天雪地使用的标准装备，可以理解。今次寒潮是一次机会教育，说明在极端天气，原本认为与香港无缘的冰天雪地，也会出现。极端天气带来的不单是严寒冰雪，还有可能出现其他状况，这类恍似＂未来世界＂的景象，不可能单凭想像应对，只能参考其他国家地区发生过的极端天气景况，然后按本港环境做适当准备。
今次寒潮暴露出来的装备问题，其实不难解决，只是近日的寒潮，以十年计才出现一次，是否值得购备大量装备器材，然后堆存在货仓，等候下次再见冰天雪地时拿出来使用，值得讨论。当局在应对万一所需和减少虚耗浪费之间，如何取得恰当平衡，避免形成另类浪费，是需要处理好的问题。
至于天文台，就今次寒潮来袭，不能说没有示警，不过信息是否够准确和足够，是另一回事。例如天文台预测寒潮的最低温度，较实际差3、4度。另外，市民就寒潮可能出现的情况，包括刮大风等，完全在状况外，反映天文台要研究如何加强极端天气的预警，提示市民须注意事项，让整体社会有意识地趋吉避凶。还有是市民须自觉，知道一意孤行，最终可能害苦自己，警方封闭登上大帽山的路，是为了市民安全，市民的恰当做法是配合警方，避免害己累人。至于互联网上疯传有女士被警员挡在大帽山路口，她极欲登山赏冰而破口大骂执勤警员的情状，显得蛮不讲理，如泼妇骂街，就更加不应该了。（完）
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