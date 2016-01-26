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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 09:13 BJT

全球金市：金价持稳于一周高点附近，等待美联储政策会议

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二稍晚开始为期两天的政策会议，市场广泛预期将维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.50%不变。

鉴于全球经济放缓，美联储在3月的下次会议上再度升息的可能性已经下降，一些分析师预计可能推迟至今年更晚时间。

这对美元造成下行压力，但利好金价。金价今年以来已经上涨超过4%。

但路透对分析师的调查显示，金价2016年料连续第四年下跌，不过明年可能会收复一些失地。今年黄金均价料为每盎司1,118美元，为2009年以来最低年度均价。(完)

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(编译 汪红英/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)

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