全球金市：金价持稳于一周高点附近，等待美联储政策会议

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二稍晚开始为期两天的政策会议，市场广泛预期将维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.50%不变。
鉴于全球经济放缓，美联储在3月的下次会议上再度升息的可能性已经下降，一些分析师预计可能推迟至今年更晚时间。
这对美元造成下行压力，但利好金价。金价今年以来已经上涨超过4%。
但路透对分析师的调查显示，金价2016年料连续第四年下跌，不过明年可能会收复一些失地。今年黄金均价料为每盎司1,118美元，为2009年以来最低年度均价。(完)
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(编译 汪红英/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。