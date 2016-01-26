港报社评：经济逆风势增，预算案要有计--经济日报1月26日

国基组织（IMF）唱好本港经济增长今年胜去年，惟本港官员与总商会都持反调，指今年较难过。在内外因素俱较去年差下，市民要有捱的准备，财爷在将公布的预算案中亦须有应对措施。

IMF上周发表对本港的分析报告，惹起连串相反声音。事缘IMF预测本港今年经济增长可达2.5%，高于其估计的去年2.25%增长，IMF此＂外人＂唱好，自己人却未敢乐观，继财经事务及库务局局长陈家强表示，今年经济增长要达2.5%有相当大挑战，估计今年增长逊去年后，总商会昨亦发表相似忧虑。

IMF看好本港今年经济，不能说没有利好因素，例如本港失业率去年第四季为3.3%，今年大升风险不高，全年仍有望保持在不俗的4%水平以下，且今年职场平均加薪幅度料约4%，应可续为本地消费提供一定动力。

然而，另一方面本港内外因素趋势都逊于去年。外围环境方面，美、欧、日的经济表现不会较去年好得多少，内地增长则很可能由去年的6.9%，下降至6.5%左右。中国是香港最主要贸易伙伴，其增长减速势拖本港商品与服务出口、进而投资的后腿。

且美元滙价即使如一些论者估计般差不多近顶，但在美息上升下，亦难转弱，故港元仍随之强势，何况人民币兑美元今年很可能续贬，令本港旅游与零售业所受寒风更盛。本港旅发局便估计，访港旅客人次继去年下跌2.5%后，今年仍会有单位数跌幅。

内部因素则主要在股市与楼市。港股新一年开局已不利，虽说市盈率已跌至8.7倍左右，市帐率更跌至1倍以下，为亚洲金融风暴以来首次，港股已算便宜，惟外围大合唱中国经济或硬着陆、人民币滙价将大跌，加上美息上升令资金重新兴市场撤走的大势，港股恐续遭一波一波冲击。至于楼市，在资金流走推升拆息下，港息将加快跟随美息上升，市场已逐渐认为本港楼价今年将跌一成或以上。股楼皆难看好，负财富效应实难以避免。

内外种种不利因素势对本港出口、投资与消费均造成负面影响，相信非利好因素所能抵销，此应是陈家强等未敢随IMF看好的底因。刚公布的施政报告已点出未来一年本港将续受外围不确定因素影响，但未提对应措施，市民期望将公布的财政预算案能多着墨，并有相应的提振经济与纾困措施，助香港及市民度过难关。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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