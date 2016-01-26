港报社评：经济逆风势增，预算案要有计--经济日报1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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国基组织（IMF）唱好本港经济增长今年胜去年，惟本港官员与总商会都持反调，指今年较难过。在内外因素俱较去年差下，市民要有捱的准备，财爷在将公布的预算案中亦须有应对措施。
IMF上周发表对本港的分析报告，惹起连串相反声音。事缘IMF预测本港今年经济增长可达2.5%，高于其估计的去年2.25%增长，IMF此＂外人＂唱好，自己人却未敢乐观，继财经事务及库务局局长陈家强表示，今年经济增长要达2.5%有相当大挑战，估计今年增长逊去年后，总商会昨亦发表相似忧虑。
IMF看好本港今年经济，不能说没有利好因素，例如本港失业率去年第四季为3.3%，今年大升风险不高，全年仍有望保持在不俗的4%水平以下，且今年职场平均加薪幅度料约4%，应可续为本地消费提供一定动力。
然而，另一方面本港内外因素趋势都逊于去年。外围环境方面，美、欧、日的经济表现不会较去年好得多少，内地增长则很可能由去年的6.9%，下降至6.5%左右。中国是香港最主要贸易伙伴，其增长减速势拖本港商品与服务出口、进而投资的后腿。
且美元滙价即使如一些论者估计般差不多近顶，但在美息上升下，亦难转弱，故港元仍随之强势，何况人民币兑美元今年很可能续贬，令本港旅游与零售业所受寒风更盛。本港旅发局便估计，访港旅客人次继去年下跌2.5%后，今年仍会有单位数跌幅。
内部因素则主要在股市与楼市。港股新一年开局已不利，虽说市盈率已跌至8.7倍左右，市帐率更跌至1倍以下，为亚洲金融风暴以来首次，港股已算便宜，惟外围大合唱中国经济或硬着陆、人民币滙价将大跌，加上美息上升令资金重新兴市场撤走的大势，港股恐续遭一波一波冲击。至于楼市，在资金流走推升拆息下，港息将加快跟随美息上升，市场已逐渐认为本港楼价今年将跌一成或以上。股楼皆难看好，负财富效应实难以避免。
内外种种不利因素势对本港出口、投资与消费均造成负面影响，相信非利好因素所能抵销，此应是陈家强等未敢随IMF看好的底因。刚公布的施政报告已点出未来一年本港将续受外围不确定因素影响，但未提对应措施，市民期望将公布的财政预算案能多着墨，并有相应的提振经济与纾困措施，助香港及市民度过难关。（完）
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