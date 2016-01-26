港报社评：官地接连流标，加剧楼市降温--星岛日报1月26日

政府推出官地招标，两个多月内就有两幅以流标收场，发展商对后市的看法，为本已降温的楼市，加添几分寒意。 政府为楼市降温而增加土地供应，初时发展商的应变策略是藉此压价，希望＂执死鸡＂，降低楼价万一下跌的亏蚀风险，务求平买平卖，如果楼价续升，则可平买贵卖，大赚一笔。到后来楼价大涨小回，市区靓地又供应有限，发展商的投地态度变得进取。不过，近来发展商又重新施展其＂死鸡价＂策略，无论是去年11月流标的青衣地皮，还是昨日的元朗凹头地皮，出价都远低于政府心目中的底价。 以往手上有大量土地储备的大型发展商，出价保守，土地就有机会由中小型发展商投得。不过，这两次流标，显示无论大中小型发展商，出价都低至政府难以接受的程度。 发展商提高标投官地的风险系数，出价保守，反映市场已经普遍由看好转向谨慎。新盘去货速度缓慢，新年以来金融波动冲击投资市场信心，令本来已逐步变成买家市场的楼市，观望气氛更加浓厚。 买家不再以楼价愈压愈升，入市态度日益审慎，这现象早在几个月前已在市场浮现，发展商推出新盘，就算以比较高的帐面价开盘，都要提供形形色色的优惠折扣，包括代缴印花税等，把＂折实价＂推低到贴近当下二手楼价，甚或略微低于市价，以＂明加暗减＂的方式，才能够顺利去货。 当新楼以二手价发售，抢夺二手市场买家，二手楼业主就不得不降价迎战，小业主减价求售个案愈来愈多，减幅扩大，成交价由当初低于市价3-5%，发展到低于市价一成或以上。 不过，最近连新楼都去货缓慢，当发展商以大送折扣优惠的＂明加暗减＂方式，都未能产生足够的吸引力，就可能＂折实明减＂，连帐面价都低于市价，加上差饷物业估价署的楼价和租金指数已经从高位回落，楼价下调再无悬念。 楼价少了短期升值概念，政府早前增加供应的土地，所建成的新楼会大量入伙，租金预计继续回落，回报率不高，令楼宇供应更加倚赖用家来消化。不过，据调查推算本港楼价相对于工资中位数，市民要不吃不喝19年才买得到，难负担程度在全球87个地区居首，就算有关数据滞后，楼价现在有所回软，对普罗市民来说仍然非常难以负担。 在现阶段，政府不会轻言减轻为楼市降温的＂辣招＂，也不会放慢推出土地和居屋的步伐，新楼和新盘供应将源源不绝，金融市场表现显示资金流出之势，为物业资产市场弱势埋下伏笔，市场心理更加以楼价下调为主导，买家不必再担心＂今天不买明天更贵＂，政府的责任是尽量避免跌价预期发展成恐慌，以确保楼市软着陆。（完）