港报社评：官地接连流标，加剧楼市降温--星岛日报1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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政府推出官地招标，两个多月内就有两幅以流标收场，发展商对后市的看法，为本已降温的楼市，加添几分寒意。 政府为楼市降温而增加土地供应，初时发展商的应变策略是藉此压价，希望＂执死鸡＂，降低楼价万一下跌的亏蚀风险，务求平买平卖，如果楼价续升，则可平买贵卖，大赚一笔。到后来楼价大涨小回，市区靓地又供应有限，发展商的投地态度变得进取。不过，近来发展商又重新施展其＂死鸡价＂策略，无论是去年11月流标的青衣地皮，还是昨日的元朗凹头地皮，出价都远低于政府心目中的底价。 以往手上有大量土地储备的大型发展商，出价保守，土地就有机会由中小型发展商投得。不过，这两次流标，显示无论大中小型发展商，出价都低至政府难以接受的程度。 发展商提高标投官地的风险系数，出价保守，反映市场已经普遍由看好转向谨慎。新盘去货速度缓慢，新年以来金融波动冲击投资市场信心，令本来已逐步变成买家市场的楼市，观望气氛更加浓厚。 买家不再以楼价愈压愈升，入市态度日益审慎，这现象早在几个月前已在市场浮现，发展商推出新盘，就算以比较高的帐面价开盘，都要提供形形色色的优惠折扣，包括代缴印花税等，把＂折实价＂推低到贴近当下二手楼价，甚或略微低于市价，以＂明加暗减＂的方式，才能够顺利去货。 当新楼以二手价发售，抢夺二手市场买家，二手楼业主就不得不降价迎战，小业主减价求售个案愈来愈多，减幅扩大，成交价由当初低于市价3-5%，发展到低于市价一成或以上。 不过，最近连新楼都去货缓慢，当发展商以大送折扣优惠的＂明加暗减＂方式，都未能产生足够的吸引力，就可能＂折实明减＂，连帐面价都低于市价，加上差饷物业估价署的楼价和租金指数已经从高位回落，楼价下调再无悬念。 楼价少了短期升值概念，政府早前增加供应的土地，所建成的新楼会大量入伙，租金预计继续回落，回报率不高，令楼宇供应更加倚赖用家来消化。不过，据调查推算本港楼价相对于工资中位数，市民要不吃不喝19年才买得到，难负担程度在全球87个地区居首，就算有关数据滞后，楼价现在有所回软，对普罗市民来说仍然非常难以负担。 在现阶段，政府不会轻言减轻为楼市降温的＂辣招＂，也不会放慢推出土地和居屋的步伐，新楼和新盘供应将源源不绝，金融市场表现显示资金流出之势，为物业资产市场弱势埋下伏笔，市场心理更加以楼价下调为主导，买家不必再担心＂今天不买明天更贵＂，政府的责任是尽量避免跌价预期发展成恐慌，以确保楼市软着陆。（完）
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。