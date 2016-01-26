《中国新债预测》三及10年国债利率预测均值2.58%和2.85%，心态偏谨慎

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 招标品种：财政部三年/10年固息国债
* 期限及招标金额：各200亿元
* 招标时间: 10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间：2.53%-2.65%；2.79%-2.88%
* 预测均值: 2.58%；2.85% (按各家机构预测值平均)
路透上海1月26日 - 中国财政部周三将招标发行三年和10年两期固息国债。路透调查显示，在本轮资金紧张，而央行明确以其他方式替代降准后，市场情绪转向谨慎，新债发行定位明显低于二级可能性不大，预测均值落在2.58%和2.85%附近。
华中一银行交易员表示，央行上周以来通过多种渠道补充流动性，随后有消息传出央行短期内无意降准，市场乐观情绪明显降温。在此情况下，明日新债难有更佳表现，定位预计会向二级靠拢。
国开行今日上午招标增发的五期固息债基本符合市场预期。 但对此，有交易员表示，从投标倍数来看，短期品种需求偏弱，中长端尚可，表明配置需求心态仍不脱谨慎。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和10年最新收益率报在2.6301%和2.8590%。二级市场上，剩余期限近三年的国债150022券最新成交 在2.5950%，10年期150023最新成交 在2.8450%。
明日招标两期债分别为今年第三期和第四期记账式国债，具体招标时间均为1月27日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
10年期国债利息按半年支付，发行手续费为承销面值的0.1%；三年期利息按年支付，发行手续费则为承销面值的0.05%。两期债均自1月28日开始计息，招标结束至1月28日进行分销，2月1日起上市交易。
投标标位限定方面，三年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位；10年期则依次分别为100个、20个和35个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。