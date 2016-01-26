港报社评：停课机制须完善，施政方法宜灵活--文汇报1月26日

因应极寒天气，教育局宣布所有幼稚园、肢体伤残儿童学校、智障儿童学校和小学昨日停课。面对极端天气挑战，教育局虽然缺乏具体指引依循，却没有因此而被动不作为，反而以灵活应变态度，从保障学生健康出发，果断作出停课决定，表现值得称赞。然而，极端天气愈趋恒常化，本港缺乏明晰的寒冷天气停课规则指引，难免令学校和家长不知所措，当局还须通过广泛的谘询讨论，进一步完善相关指引制度，尤其应细化极端天气下的应急措施和具体安排，争取令不同组别、需要各有差异的学生，均可得到适当的照顾。

这次极强寒流袭港，香港出现59年来最寒冷的低温天气，迅速进入＂急冻＂模式。恶劣天气考验诸多行政部门的应急机制表现和危机管理能力。客观来说，由于地处亚热带地区的香港，过往从未试过＂如此冰冻＂，行政部门在应对霜冻天气时因为＂缺乏经验＂而略显狼狈，也是情有可原。然而，教育局此次面对寒潮＂挑机＂，不仅反应迅速，而且从善如流，表现可圈可点。虽然当前的停课安排中，没有纳入寒冷天气这一考量因素，但教育局一察觉到持续的低温天气可能对学生健康造成负面影响，就果断听取社会和业界建议，采取停课措施，避免了不必要的争拗和混乱，保障了有关学生的健康，获得社会和家长的一致赞赏。

可见，指引的缺失并不是行政部门不作为的藉口。关键在于施政者能否转变观念，秉持＂以人为本、服务市民＂的最高宗旨。只有善于灵活变通，能够在突发状况来临时因地制宜、因势利导地作出适切安排，才能及时疏导危机，为市民＂排忧解难＂，切实担负起政府的职责。

应该看到，在极端天气等恶劣自然现象频频发生的当今世代，当局有需要针对各种极端天气，作出清晰而细化的停课安排，把超低温或超高温天气与暴雨、台风一样，纳入停课指引机制中。但具体措施和豁免范围等细节，最好能够集合不同持份者意见，深入讨论后再作决定。毕竟停课机制作为行政指令，既要考虑到公平原则，又必须切合不同年龄层学生和不同种类学校的诉求，当局还须拿捏好平衡点，统筹兼顾，作出既能够照顾到大多数学子的需要，又切实可行，为各方面所接受的具体安排。（完）

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