港报社评：停课机制须完善，施政方法宜灵活--文汇报1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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因应极寒天气，教育局宣布所有幼稚园、肢体伤残儿童学校、智障儿童学校和小学昨日停课。面对极端天气挑战，教育局虽然缺乏具体指引依循，却没有因此而被动不作为，反而以灵活应变态度，从保障学生健康出发，果断作出停课决定，表现值得称赞。然而，极端天气愈趋恒常化，本港缺乏明晰的寒冷天气停课规则指引，难免令学校和家长不知所措，当局还须通过广泛的谘询讨论，进一步完善相关指引制度，尤其应细化极端天气下的应急措施和具体安排，争取令不同组别、需要各有差异的学生，均可得到适当的照顾。
这次极强寒流袭港，香港出现59年来最寒冷的低温天气，迅速进入＂急冻＂模式。恶劣天气考验诸多行政部门的应急机制表现和危机管理能力。客观来说，由于地处亚热带地区的香港，过往从未试过＂如此冰冻＂，行政部门在应对霜冻天气时因为＂缺乏经验＂而略显狼狈，也是情有可原。然而，教育局此次面对寒潮＂挑机＂，不仅反应迅速，而且从善如流，表现可圈可点。虽然当前的停课安排中，没有纳入寒冷天气这一考量因素，但教育局一察觉到持续的低温天气可能对学生健康造成负面影响，就果断听取社会和业界建议，采取停课措施，避免了不必要的争拗和混乱，保障了有关学生的健康，获得社会和家长的一致赞赏。
可见，指引的缺失并不是行政部门不作为的藉口。关键在于施政者能否转变观念，秉持＂以人为本、服务市民＂的最高宗旨。只有善于灵活变通，能够在突发状况来临时因地制宜、因势利导地作出适切安排，才能及时疏导危机，为市民＂排忧解难＂，切实担负起政府的职责。
应该看到，在极端天气等恶劣自然现象频频发生的当今世代，当局有需要针对各种极端天气，作出清晰而细化的停课安排，把超低温或超高温天气与暴雨、台风一样，纳入停课指引机制中。但具体措施和豁免范围等细节，最好能够集合不同持份者意见，深入讨论后再作决定。毕竟停课机制作为行政指令，既要考虑到公平原则，又必须切合不同年龄层学生和不同种类学校的诉求，当局还须拿捏好平衡点，统筹兼顾，作出既能够照顾到大多数学子的需要，又切实可行，为各方面所接受的具体安排。（完）
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。