《香港重要政经日程》--1月26日-2月3日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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================== 今日重要政经消息=================
1月26日（周二）
-- 公布12月份进出口数字。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:00 中国国航 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月27日（周三）
-- 维达国际 公布年度业绩。
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
1月29日（周五）
-- 公布12月份M-3货币供应。
-- 公布12月底外汇基金总资产数字。
-- 公布12月底人民币存款。
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
2月1日（周一）
-- 金界控股 公布年度业绩。
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
2月2日（周二）
-- 中国多金属 公布年度业绩。
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
--10:00 公布12月份零售销售数字。
* 2月3日（周三）
-- 白马户外媒体 公布年度业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。