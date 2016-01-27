《香港重要政经日程》--1月27日-2月3日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
================== 今日重要政经消息=================
1月27日（周三）
-- 维达国际 公布年度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
*--11:30 维达国际 全年业绩发布会。
*--14:30 德勤/香港董事学会发表风险管理调查。
*--14:45 中信里昂风水指数记者会。
1月29日（周五）
-- 公布12月份M-3货币供应。
-- 公布12月底外汇基金总资产数字。
-- 公布12月底人民币存款。
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
2月1日（周一）
-- 金界控股 公布年度业绩。
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
2月2日（周二）
-- 中国多金属 公布年度业绩。
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
--10:00 公布12月份零售销售数字。
*--11:30 中海油田服务 2016年战略指引发布会。
2月3日（周三）
*-- 公布1月份香港PMI。
*-- 卡宾 公布年度业绩。
*-- 联想集团 公布第三季度业绩。
-- 白马户外媒体 公布年度业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。