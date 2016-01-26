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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 10:01 BJT

背景资料：农历春节前台湾将发行主要外币债券一览

路透台北1月26日 - 以下为路透整理农历春节前台湾将发行，尚未登录柜台买卖中心债券专区的主要外币债券(不含人民币)一览表：

日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期

2016年

1/29 摩根士丹利 1.50亿美元 0%(4.75%) 30

1/29 百威英博 14.70亿美元 4.915% 30

2/01 德意志银行新加坡分行 1.03亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1)

2/01 加拿大皇家银行

伦敦分行 2.45亿美元 0%(4.23%) 30

2/02 Nomura International 1.35亿美元 0%(4.70%) 30(NC1*1)

Funding Pte.

2/02 三菱东京日联银行 6.00亿美元 0%(4.31%) 30(NC5*1)

2/02 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(4.80%) 30(NC4*1)

2/03 星展银行 1.00亿美元 0%(4.09%) 30(NC2*1)

1.00亿美元 0%(4.11%) 30(NC1*1)

2/03 高盛 4.43亿美元 0%(5.00%) 30(NC1*1)

2/03 加拿大国民银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 30

2/03 Malayan Banking Berhad 3.47亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1)

2/03 德意志银行新加坡分行 2.50亿美元 0%(4.77%) 30

2/03 JPMorgan Chase 4.85亿美元 0%(4.60%) 30(NC5*1)

主要资料来源：承销商、台湾柜台买卖中心(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)

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