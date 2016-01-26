背景资料：农历春节前台湾将发行主要外币债券一览

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透台北1月26日 - 以下为路透整理农历春节前台湾将发行，尚未登录柜台买卖中心债券专区的主要外币债券(不含人民币)一览表：
日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期
2016年
1/29 摩根士丹利 1.50亿美元 0%(4.75%) 30
1/29 百威英博 14.70亿美元 4.915% 30
2/01 德意志银行新加坡分行 1.03亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1)
2/01 加拿大皇家银行
伦敦分行 2.45亿美元 0%(4.23%) 30
2/02 Nomura International 1.35亿美元 0%(4.70%) 30(NC1*1)
Funding Pte.
2/02 三菱东京日联银行 6.00亿美元 0%(4.31%) 30(NC5*1)
2/02 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(4.80%) 30(NC4*1)
2/03 星展银行 1.00亿美元 0%(4.09%) 30(NC2*1)
1.00亿美元 0%(4.11%) 30(NC1*1)
2/03 高盛 4.43亿美元 0%(5.00%) 30(NC1*1)
2/03 加拿大国民银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 30
2/03 Malayan Banking Berhad 3.47亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1)
2/03 德意志银行新加坡分行 2.50亿美元 0%(4.77%) 30
2/03 JPMorgan Chase 4.85亿美元 0%(4.60%) 30(NC5*1)
主要资料来源：承销商、台湾柜台买卖中心(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。