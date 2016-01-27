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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 16:25 BJT

台湾数据：12月景气对策信号连七个月为代表低迷的蓝灯--国发会

路透台北1月27日 - 台湾国家发展委员会周三称，12月景气对策信号连续第七个月呈现代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数较上月减少1分至14分。

展望今年，国发会表示，全球经济可望优于去年，加以半导体库存水位渐趋正常，电子产品外销动能应可逐渐改善。惟新兴国家景气持续走缓，拖慢全球经济复苏时程，难免影响出口动能复苏。

民间投资方面，国发会表示，业者为因应物联网、巨量资料等新兴商机，并维持制程领先地位，将持续扩充高阶产能投资。至于民间消费受惠于农历春节商机与〞消费提振措施〞点火挹注，买气应可延续。

整体而言，虽然景气复苏缓慢，但今年经济可望渐入佳境，惟国际经贸风险因素的影响，仍须留意。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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