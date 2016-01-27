台湾数据：12月景气对策信号连七个月为代表低迷的蓝灯--国发会

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透台北1月27日 - 台湾国家发展委员会周三称，12月景气对策信号连续第七个月呈现代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数较上月减少1分至14分。
展望今年，国发会表示，全球经济可望优于去年，加以半导体库存水位渐趋正常，电子产品外销动能应可逐渐改善。惟新兴国家景气持续走缓，拖慢全球经济复苏时程，难免影响出口动能复苏。
民间投资方面，国发会表示，业者为因应物联网、巨量资料等新兴商机，并维持制程领先地位，将持续扩充高阶产能投资。至于民间消费受惠于农历春节商机与〞消费提振措施〞点火挹注，买气应可延续。
整体而言，虽然景气复苏缓慢，但今年经济可望渐入佳境，惟国际经贸风险因素的影响，仍须留意。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。