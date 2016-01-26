新闻稿：中海油因油价假设下调评级调降至“A+”；展望稳定--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2016年1月25日—标准普尔评级服务今日宣布，将中国海洋石油总公司（中海油总公司），中国海洋石油有限公司（中海油）和中海石油财务有限责任公司（中海油财务）的长期企业信用评级从“AA-”下调至“A+”。展望为稳定。与此同时，我们确认这三家公司“cnAAA”的大中华区信用体系长期评级。我们也将中海油总公司和中海油担保的优先无抵押票据的债务评级从“AA-”下调至“A+”，同时确认上述票据“cnAAA”的大中华区信用体系评级。本新闻稿将上述三家公司统称为中海油。 标准普尔信用分析师卢文正表示：“我们将中海油总公司和中海油的个体信用状况评估从‘a’下调至‘a-’，这主要是因为油价持续低迷，且近期我们将2016年和2017年的油价假设分别下调27%和31%。” 在当前油价低迷的环境下，中海油正采取各种措施保持其现金流，包括削减资本支出和成本，但这些措施不足以稳定其现金流充足水平。具体而言，目前我们预期2016和2017年中海油总公司债务对息税及折旧摊销前利润（EBITDA）的比率将介于2.3-2.6倍，中海油有限公司的该比率将处于2.3倍附近，中海油总公司未来两年内将产生小额自由运营现金流。 我们依旧认为中海油在中国近海的主导地位不太可能受到挑战，支持我们对该公司业务状况“出色”的评估。该公司不断增长且多元化的资源储备，令人满意的储备寿命，以及良好的产量增长，也支持我们对其竞争地位“强劲”的评估。 而且我们仍认为，若中海油遭遇财务困境，中国(AA-/稳定/A-1+; cnAAA/cnA-1+)政府向其提供及时且充分的特别支持的可能性“极高”。依据我们对政府相关实体的评级准则，我们认为中海油对中国政府发挥着“至关重要”的作用，与中国政府拥有“非常紧密”的关联性，鉴于此我们得出上述评级方式。 对未来24个月内中海油评级的稳定展望反映我们认为，必要时该公司获得政府特别支持的可能性“极高”，同时该公司也将维持其作为全国性石油公司的强劲市场地位。我们还预计该公司通过积极的降低成本和削减资本支出等措施，以抵消油价下跌带来的负面影响，从而维持其当前的信用指标水平。中海油财务是中海油专属财务子公司，其评级将与中海油同步变动。 由于必要时中海油获得中国政府特别支持的可能性“极高”，我们认为未来24个月内评级下调的可能性很小。政府支持意味着中海油的个体信用状况评估须降至“bb-”水平以下，才会触发评级下调。 如果中国政府战略或优先考虑事项变化，导致中海油获得政府支持的可能性减弱，我们可能下调其评级。但是考虑到中国在能源安全方面对石油进口的高度依赖，我们认为发生上述变化的可能性很小。若我们下调对中国的主权信用评级，我们也可能下调对中海油的评级。 若我们重新评估中海油财务在集团内的地位，或集团信用状况评估变差，或者我们下调对中海油的评级，我们也可能下调对中海油财务的评级。 如果中海油债务对EBITDA的比率持续接近2倍，我们可能上调其评级。若油价持续反弹，令中海油的勘探与生产业务复苏，使得经营性现金流明显改善，就可能出现上述情形。(完)