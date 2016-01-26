新闻稿：中石化集团和中石化股份公司因油价假设下调评级调降至“A+”；展望稳定--标普

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香港，2016年1月25日—标准普尔评级服务宣布下调以下评级： • 中国石油化工集团公司（中石化集团）长期企业信用评级从“AA-”下调至“A+”。展望为稳定。 • 中石化集团短期评级从“A-1+”下调至“A-1”。 • 中石化集团担保的所有未偿付票据的债务评级从“AA-”下调至“A+”。 • 中石化集团担保的所有未偿付商业票据的债务评级从“A-1+”下调至“A-1”。 • 中国石油化工股份有限公司（中石化股份公司）长期外币企业信用评级从“AA-”下调至“A+”。展望为稳定。 • 中石化股份公司担保的所有未偿付票据的债务评级从“AA-”下调至“A+”。 • 中国石化盛骏国际投资有限公司（中石化盛骏）长期企业信用评级从“A+”下调至“A”。展望为稳定。 • 中石化盛骏的大中华区信用体系评级从“cnAAA/cnA-1+”下调至“cnAA+/cnA-1”。 • 中石化自保子公司中石化保险有限公司（中石化保险）长期财务实力评级从“AA-”下调至“A+”。 我们同时确认中石化盛骏“A-1”的短期企业信用评级。此外我们还确认中石化集团、中石化股份公司，以及它们所担保票据的大中华区信用体系评级。 中石化集团是中国的一家国家石油公司，其持有旗下上市旗舰公司中石化股份公司70.86%的股权。（本新闻稿将上述两家公司统称为中石化）。中石化盛骏是中石化的海外财务公司。 标准普尔信用分析师卢文正表示：“我们下调中石化的评级，这是因为此前我们调整对原油价格的假设，导致我们下调对中石化的个体信用状况评估。随着原油价格下跌，我们预期该公司经营性现金流将下降，从而削弱未来两年内该公司的现金流充足性，因此我们将其个体信用状况评估从‘a’下调至‘a-’。” 标准普尔认为中石化正采取各种措施缓解油价下跌带来的压力，例如削减资本支出和积极控制成本，以维持自身信用实力。但我们认为中石化变差的信用指标已偏离我们此前对其财务风险的看法，其财务风险不再处于“中等”级别的较优一端。尽管如此，基于我们对2017年原油价格温和复苏的预期，及其化工业务利润率的持续改善，其经营性现金流可能复苏。我们认为这些因素将促使信用指标于2016年触底反弹。 我们依旧认为中石化将维持其在中国石油和天然气行业的强劲市场地位。该公司包括炼油和销售在内，高度一体化的业务和多元化的资产为其提供进一步的支持。 另一方面，我们认为中石化仍面临石油上游和下游产业的周期性风险，这在一定程度上抵消上述优势因素。基于以上因素，我们评估中石化的业务状况仍为“出色”。 我们依旧认为，若中石化遭遇财务困境，中国(AA-/稳定/A-1+; cnAAA/cnA-1+)政府向其提供及时且充分的特别支持的可能性“极高”。依据我们对政府相关实体的评级准则，我们认为中石化对中国政府发挥着“至关重要”的作用，与中国政府拥有“非常紧密”的关联性，鉴于此我们得出上述评级方式。 对中石化保险的评级反映出该公司作为集团的自保公司所具有的核心地位，及其与中石化集团高度一体化的状态。作为集团风险管理战略的一部分，中石化保险的全部业务均来自于承保集团的海外业务。 卢文正表示：“对未来24个月内中石化评级的稳定展望反映我们预期，该集团作为一体化的石油公司，将维持其强劲的市场地位。我们还预计，中石化将通过积极的降低成本和削减资本支出等措施，抵消油价下跌带来的负面影响，从而维持稳定的信用指标。” 中石化盛骏的评级将与中石化集团同步变动，除非该公司在集团内的地位发生变化。 如果中石化集团债务对息税及折旧摊销前利润（EBITDA）的比率持续接近2倍，我们可能上调该公司评级。若油价持续反弹，使得该公司的勘探和生产业务复苏，推动其经营性现金流明显改善，就可能出现上述情形。 若我们重新评估中石化盛骏的集团地位或集团信用状况，同时上调中石化的评级，我们也可能上调对中石化盛骏的评级。 尽管石油行业面临艰难的运营环境，但我们认为未来24个月内中石化评级下调的可能性很小。这是因为该公司获得中国政府特别支持的可能性极高，意味着其个体信用状况评估须降至“bb-”以下水平，才可能触发评级下调。 如果中国政府战略或优先考虑事项变化，导致中石化获得政府支持的可能性减弱，我们可能下调其评级。但是考虑到中国在能源安全方面对石油进口的高度依赖，我们认为发生上述变化的可能性很小。若我们下调对中国的主权信用评级，我们也可能下调对中石化的评级。 若我们重新评估中石化盛骏在集团内的地位，或集团信用状况评估变差，或者我们下调对中石化的评级，我们也可能下调对中石化盛骏的评级。(完)