重发-芝加哥期市：小麦连续第四日上涨，因空头回补和传闻俄罗斯限制出口

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路透新加坡1月26日 - 美国小麦期货周二连续第四个交易日上涨，交投于近两周高位附近，受空头回补和俄罗斯限制出口预期的支撑。
玉米 连续第二日下跌；大豆 周一微涨作收后目前近持平。
0119 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦 报4.82-1/4美元，接近周一所及的1月13日以来高点4.83-3/4美元。
据国际文传电讯社报导称，由于猪肉价格上涨，俄罗斯农业部正在考虑实行更加严格的粮食出口限制，该报导支撑了小麦价格。
农业咨询机构SovEcon本月稍早称，得益于俄罗斯卢布疲软，俄罗斯12月粮食出口触及380万吨的纪录高点。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦净空仓规模创历史高点，使市场很容易受到空头回补的影响。
消息人士称，大宗商品基金周一估计净买入5,000口CBOT大豆期货合约，并净买入4,000口小麦期货合约，同时还净买入玉米合约。
对俄罗斯、乌克兰和中国部分地区周末极寒天气的担忧也给市场带来额外的支撑。极寒天气可能已威胁到冬小麦作物生长。
农作物监测机构MARS称，本月初袭击欧洲的寒潮损害了欧洲东部和乌克兰的农作物。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 482.25 0.75 +0.16% +1.42% 475.42 62
CBOT玉米 369.50 -0.25 -0.07% -0.20% 364.27 63
CBOT大豆 880.25 -0.25 -0.03% +0.43% 872.48 50
CBOT稻米 $11.00 -$0.01 -0.09% +0.36% $11.33 45
美国原油 $29.86 -$0.48 -1.58% -7.24% $33.74 44
汇率
欧元/美元 $1.085 $0.000 +0.04% +0.53%
美元/澳元 0.694 -0.001 -0.16% -0.81%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪/汪红英；审校 王兴亚/王颖/王丽鑫)