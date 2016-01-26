金属期市：伦铜因美元走软而小涨，但油价下跌构成威胁

路透对32位分析师的调查显示，今年铜价均值料为每吨4,858美元，这将是逾十年来最低均价，原因在于主要消费国中国需求增长疲弱，且供应过剩。

上海期货交易所3月期铜合约 下滑0.4%，至每吨35,000元人民币(5,320美元)。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二稍晚开始为期两天的货币政策会议，外界广泛预期其将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。

但美联储3月召开下次会议时再次加息的可能性降低，一些分析师认为其会推迟到今年晚些时候升息，因全球经济减速。

巴西一法官判定，淡水河谷 可以恢复维多利亚附近的铁矿石和煤炭运输港口运输，避免了其必须要开始关闭矿场的可能性。(完)

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