金属期市：伦铜因美元走软而小涨，但油价下跌构成威胁

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透对32位分析师的调查显示，今年铜价均值料为每吨4,858美元，这将是逾十年来最低均价，原因在于主要消费国中国需求增长疲弱，且供应过剩。
上海期货交易所3月期铜合约 下滑0.4%，至每吨35,000元人民币(5,320美元)。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二稍晚开始为期两天的货币政策会议，外界广泛预期其将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。
但美联储3月召开下次会议时再次加息的可能性降低，一些分析师认为其会推迟到今年晚些时候升息，因全球经济减速。
巴西一法官判定，淡水河谷 可以恢复维多利亚附近的铁矿石和煤炭运输港口运输，避免了其必须要开始关闭矿场的可能性。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/李爽 审校 张若琪/王兴亚)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。