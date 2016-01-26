日本股市：油价再度下跌带动日经指数下跌逾2%，周期性股下滑

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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交易商称，投资人聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)及日本央行政策会议结果。美联储将于周二起展开为期两天的会议，日本央行则在本周稍后开会。
“我们预期市场还会动荡好几天，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，金融、出口和钢铁等周期性股票遭抛售，投资人避险心态再度升温。
三菱UFJ金融集团 跌3.8%，三井住友金融集团(SMFG) 跌3.1%。新日铁住金 跌3.2%，JFE控股 跌4.6%。
丰田汽车 和本田汽车 分别跌2.4%和2.6%。
东证股价指数 跌1.8%至1,367.48点，JPX-日经400指数 亦跌1.8%至12,338.33点。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。