日本股市：油价再度下跌带动日经指数下跌逾2%，周期性股下滑

交易商称，投资人聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)及日本央行政策会议结果。美联储将于周二起展开为期两天的会议，日本央行则在本周稍后开会。

“我们预期市场还会动荡好几天，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，金融、出口和钢铁等周期性股票遭抛售，投资人避险心态再度升温。

三菱UFJ金融集团 跌3.8%，三井住友金融集团(SMFG) 跌3.1%。新日铁住金 跌3.2%，JFE控股 跌4.6%。

丰田汽车 和本田汽车 分别跌2.4%和2.6%。