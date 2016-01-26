台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因台股跌外资汇出惟出口商抛汇

路透台北1月26日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价走贬。交易员指出，随国际油价反转下跌，今天亚洲股汇市全面走低，台币受韩元反转贬值、股市下跌及外资汇出等影向，早盘走势偏弱且再度贬破33.600。

他们表示，油价反转下跌，市场情绪转趋悲观，外资一早即发动攻势，进场买入美元后汇出，使台币重回贬值轨道；惟出口商均站在卖方，纷纷抛售美元使台币获支撑。

〞一早醒来情况又不一样了，油价下跌，股市往下掉，外资又进来拿美金了。〞一位大大型银行交易员说。

他们并称，近来国际油价走势几乎牵动全球金融市场走势，股汇表现跟着油价起伏，台币因台股走低、外资汇出及韩元等亚币均走贬影向，走势明显偏弱；短线观察重点在油价何时止跌，及韩元等亚币走势。

油价周一回落6%，在结算后交易中再度跌穿关键的30美元关口，此前伊拉克称12月产油量触及纪录高位，使市场焦点重回到拖累油价上周降至12年低位的油市供应过剩问题上。布兰特原油 LCOc1 收跌1.68美元，报每桶30.50美元，较周五收位下跌5.2%。

台币早盘实质交易区间落在33.600-33.628；上日在33.492-33.560。

本地时间10:15，韩元兑美元 报1,200.9，上日收在1,194.2；台股加权指数 下跌1.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点再度由折价转为溢价，显示市场预期台币走势将趋贬；目前一个月美元/台币远汇 报33.607/33.657，上日收在33.540。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.550-33.700

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