台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因台股跌外资汇出惟出口商抛汇

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透台北1月26日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价走贬。交易员指出，随国际油价反转下跌，今天亚洲股汇市全面走低，台币受韩元反转贬值、股市下跌及外资汇出等影向，早盘走势偏弱且再度贬破33.600。
他们表示，油价反转下跌，市场情绪转趋悲观，外资一早即发动攻势，进场买入美元后汇出，使台币重回贬值轨道；惟出口商均站在卖方，纷纷抛售美元使台币获支撑。
〞一早醒来情况又不一样了，油价下跌，股市往下掉，外资又进来拿美金了。〞一位大大型银行交易员说。
他们并称，近来国际油价走势几乎牵动全球金融市场走势，股汇表现跟着油价起伏，台币因台股走低、外资汇出及韩元等亚币均走贬影向，走势明显偏弱；短线观察重点在油价何时止跌，及韩元等亚币走势。
油价周一回落6%，在结算后交易中再度跌穿关键的30美元关口，此前伊拉克称12月产油量触及纪录高位，使市场焦点重回到拖累油价上周降至12年低位的油市供应过剩问题上。布兰特原油 LCOc1 收跌1.68美元，报每桶30.50美元，较周五收位下跌5.2%。
台币早盘实质交易区间落在33.600-33.628；上日在33.492-33.560。
本地时间10:15，韩元兑美元 报1,200.9，上日收在1,194.2；台股加权指数 下跌1.13%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点再度由折价转为溢价，显示市场预期台币走势将趋贬；目前一个月美元/台币远汇 报33.607/33.657，上日收在33.540。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.550-33.700
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