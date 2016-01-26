《汇市简讯》美元/日圆压力沉重，但迄今仍守在118.00上方

0213GMT

* 美元/日圆压力沉重，但仍守在118.00上方，日经指数跌2.2%

* 迄今低点118.02，在118.00仍有买单，但一些交易员可能在该点位下方挂有停止单

* 避险情绪打压东京、上海、香港、韩国和新加坡股市下跌

* 市场焦点仍在股市和大宗商品上，布兰特原油跌1.5%至30美元

* 美元兑日圆目前在日线一目均衡转换线切入位117.42和基准线切入位118.73之间。(完)

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