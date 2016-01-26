台湾债市：10年公债殖利率盘初小跌，因油价下滑与股市走低

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透台北1月26日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二盘初微幅下滑。交易员指出，因油价下滑与股市走低；不过下周二(2月2日)将有新10年券105/4 开始发行前交易，且FOMC政策会议变数当前，使得追价力道偏弱。
他们表示，受近期外资汇出、农历年关银行态度保守以及春节长假前有不少美元债券交割 等因素影响，货币市场资金偏紧，这也让短券因债券附买回(RP)利率走高而承压。不过属短期现象，不致引发卖压出笼。
〞短券弹幅不会明显，因为对3月降息预期存在。〞一位大型证券交易主管说。
另一证券商交易员则称，市场资金仍相当多，只是暂时受到年关影响导致流动性不足。在殖利率曲线平滑化趋势下，调节短端筹码转进利率较高的中长券的动作持续进行，像是存续期12、13年的冷券，只要利率符合预期，都受到实质买盘的青睐。
交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.97-0.99%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。
本地时间10:32，五年券104/13期 未成交；10年券104/12 殖利率跌0.18基点至0.9806%，成交36亿台币；至于台股加权指数 则跌1.10%。
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--国际油市：美国原油跌回30美元下方，受伊拉克产量创纪录打压 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。