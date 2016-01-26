台湾债市：10年公债殖利率盘初小跌，因油价下滑与股市走低

路透台北1月26日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二盘初微幅下滑。交易员指出，因油价下滑与股市走低；不过下周二(2月2日)将有新10年券105/4 开始发行前交易，且FOMC政策会议变数当前，使得追价力道偏弱。

他们表示，受近期外资汇出、农历年关银行态度保守以及春节长假前有不少美元债券交割 等因素影响，货币市场资金偏紧，这也让短券因债券附买回(RP)利率走高而承压。不过属短期现象，不致引发卖压出笼。

〞短券弹幅不会明显，因为对3月降息预期存在。〞一位大型证券交易主管说。

另一证券商交易员则称，市场资金仍相当多，只是暂时受到年关影响导致流动性不足。在殖利率曲线平滑化趋势下，调节短端筹码转进利率较高的中长券的动作持续进行，像是存续期12、13年的冷券，只要利率符合预期，都受到实质买盘的青睐。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.97-0.99%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。

本地时间10:32，五年券104/13期 未成交；10年券104/12 殖利率跌0.18基点至0.9806%，成交36亿台币；至于台股加权指数 则跌1.10%。

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