台湾股市：盘中跌逾1%，追随海外市场跌势且投资者了结获利

路透台北1月26日 - 台湾股市周二盘中下跌，从海外市场下跌中获得指引，且在连涨两日后投资者了结获利。

0210GMT，加权股价指数 跌1.1%至7,807.68点，上日收升1.8%。

电子类指数 下滑1.0%，金融保险类指数 跌1.5%。

在苹果周二公布12月当季财报前，其几家供应商股票亦挫低。

iPhone组装商和硕联合 挫跌2.5%，鸿海 下跌1.2%。可成 和台郡 均跌1.3%。