台湾股市：盘中跌逾1%，追随海外市场跌势且投资者了结获利

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北1月26日 - 台湾股市周二盘中下跌，从海外市场下跌中获得指引，且在连涨两日后投资者了结获利。
0210GMT，加权股价指数 跌1.1%至7,807.68点，上日收升1.8%。
电子类指数 下滑1.0%，金融保险类指数 跌1.5%。
在苹果周二公布12月当季财报前，其几家供应商股票亦挫低。
iPhone组装商和硕联合 挫跌2.5%，鸿海 下跌1.2%。可成 和台郡 均跌1.3%。
亚洲股市亦走低，之前投资者趁过去两天的反弹之势出脱风险资产，因对全球经济放缓的担忧没有减弱迹象。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。