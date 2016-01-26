韩国已公布经济指标--2016/1/26

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.0% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 -2.1% @ -1.3% @-r 1月28日 -- 失业率 12月 3.4% @ 3.4% @ 2月16日 -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差70 r 顺差103 r 2月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。