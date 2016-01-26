更新版 1-韩股业绩：SK海力士第四季获利大降41%，1-3月前景不确定

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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NAND晶片出货成长4%，但平均售价下跌15%。
“近期需求情况变数多，因记忆体市场进入第一季的传统淡季，”SK海力士在声明稿中称。
SK海力士是仅次于三星电子 的全球第二大DRAM制造商。截至周一收盘，SK海力士的股价今年以来跌约9%。
SK海力士预期其2016年DRAM出货成长将持平或略低于行业表现。该公司预计2016年DRAM行业整体需求增幅将在20-30%区间的低端；NAND晶片需求增幅则料在30-40%区间的中高端。
部分分析师预期，SK海力士的获利今年下半年可望复苏，因新消费者设备的推出料支撑需求。此外，进一步使用20奈米技术预计将降低生产成本并提振利润。(完) (编译 白云/张若琪 审校 杜明霞/许娜)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。