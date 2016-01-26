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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 11:33 BJT

更新版 1-韩股业绩：SK海力士第四季获利大降41%，1-3月前景不确定

NAND晶片出货成长4%，但平均售价下跌15%。

“近期需求情况变数多，因记忆体市场进入第一季的传统淡季，”SK海力士在声明稿中称。

SK海力士是仅次于三星电子 的全球第二大DRAM制造商。截至周一收盘，SK海力士的股价今年以来跌约9%。

SK海力士预期其2016年DRAM出货成长将持平或略低于行业表现。该公司预计2016年DRAM行业整体需求增幅将在20-30%区间的低端；NAND晶片需求增幅则料在30-40%区间的中高端。

部分分析师预期，SK海力士的获利今年下半年可望复苏，因新消费者设备的推出料支撑需求。此外，进一步使用20奈米技术预计将降低生产成本并提振利润。(完) (编译 白云/张若琪 审校 杜明霞/许娜)

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