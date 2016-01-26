更新版 1-韩股业绩：SK海力士第四季获利大降41%，1-3月前景不确定

NAND晶片出货成长4%，但平均售价下跌15%。

“近期需求情况变数多，因记忆体市场进入第一季的传统淡季，”SK海力士在声明稿中称。

SK海力士是仅次于三星电子 的全球第二大DRAM制造商。截至周一收盘，SK海力士的股价今年以来跌约9%。

SK海力士预期其2016年DRAM出货成长将持平或略低于行业表现。该公司预计2016年DRAM行业整体需求增幅将在20-30%区间的低端；NAND晶片需求增幅则料在30-40%区间的中高端。