《汇市简讯》澳元兑美元在窄幅区间波动

0312GMT * 澳元/美元周二开盘报0.6956，亚洲盘在0.6935-68区间波动，最新 报0.6965 * 该货币对周一收低0.7%，因原油价格下跌打压风险资产/商品货币 * 卖方稍早触发0.6950下方的停止单，但跌幅较浅 * 亚洲交易全面展开后，澳元兑美元上扬至平盘上方 * 澳洲市场今日假期，成交淡静 * 今日有多家央行会议，包括美联储和日本央行会议，此外澳洲央行 周四将公布通胀数据，这些都是风险事件 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)