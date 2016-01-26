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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 11:32 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在窄幅区间波动

0312GMT
    
    * 澳元/美元周二开盘报0.6956，亚洲盘在0.6935-68区间波动，最新
报0.6965
    * 该货币对周一收低0.7%，因原油价格下跌打压风险资产/商品货币
    * 卖方稍早触发0.6950下方的停止单，但跌幅较浅
    * 亚洲交易全面展开后，澳元兑美元上扬至平盘上方
    * 澳洲市场今日假期，成交淡静
    * 今日有多家央行会议，包括美联储和日本央行会议，此外澳洲央行
周四将公布通胀数据，这些都是风险事件
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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