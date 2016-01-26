中国汇市：人民币早盘窄幅整理成交低迷，节前再现双向波动概率不大

* 人民币早盘延续窄幅波动，有效波动不超过20个点子

* 中间价碎步调升，继续强调维稳

* 市场观望气氛浓厚，成交低迷

* 春节前内重新双向波动概率不大

路透上海1月26日 - 人民币兑美元即期 周一早盘窄幅整理，有效波动不超过20个点子，中间价亦续碎步调升。交易员称，近期走势凸显央行维稳汇市意图，观望气氛日渐浓厚，而僵持走势亦严重影响交投情绪，成交量持续低迷，料春节前内重新双向波动概率不大。

他们并指出，美联储议息会议在即，国际外汇市场谨慎情绪升温，离岸人民币 小幅回落，与在岸价差略微扩大至350点子左右。在监管收紧离岸流动性等措施之后，套利兴趣亦下降，短期离岸市场大幅偏离在岸可能性亦有限。

“天气冷，市场也都被‘冻住’了，目前这水平应该是央妈可以接受的水平，节前估计没啥变化。”一中资行交易员称。

北京时间11:29，人民币兑美元 即期报6.5797元，上日收报6.5789元。今日人民币兑美元中间价 报6.5548元，上日中间价为6.5557元。人民币兑美元即期成交额 为59.89亿美元，上日半日为65.68亿美元。

而受人民币持续僵持走势影响，境内美元/人民币期权隐含波动率持续下行，其中一月期平价期权 双边报价为2.425/3.225，盘中更是触及去年8月底来的新低，较最高点回调了近六成；另外六月期和一年期的期权隐含波动率亦出现明显回落。

一家做空人民币的西方对冲基金周一表示，中国1月硬通货储备降幅可能扩大近一倍至2,000亿美元左右，令中国当局更有可能允许人民币出现一波更大幅度贬值。

全球汇市方面，美元周二亚洲盘初守在近期交投区间附近，在金融市场面临压力且全球经济成长乏力之际，投资人审慎等待美联储为期两天会议的结果。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8565元, 上日尾盘为6.847元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6149元, 上一交易日尾盘报6.6088元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5794；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。