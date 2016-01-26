中国汇市：人民币早盘窄幅整理成交低迷，节前再现双向波动概率不大

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 人民币早盘延续窄幅波动，有效波动不超过20个点子
* 中间价碎步调升，继续强调维稳
* 市场观望气氛浓厚，成交低迷
* 春节前内重新双向波动概率不大
路透上海1月26日 - 人民币兑美元即期 周一早盘窄幅整理，有效波动不超过20个点子，中间价亦续碎步调升。交易员称，近期走势凸显央行维稳汇市意图，观望气氛日渐浓厚，而僵持走势亦严重影响交投情绪，成交量持续低迷，料春节前内重新双向波动概率不大。
他们并指出，美联储议息会议在即，国际外汇市场谨慎情绪升温，离岸人民币 小幅回落，与在岸价差略微扩大至350点子左右。在监管收紧离岸流动性等措施之后，套利兴趣亦下降，短期离岸市场大幅偏离在岸可能性亦有限。
“天气冷，市场也都被‘冻住’了，目前这水平应该是央妈可以接受的水平，节前估计没啥变化。”一中资行交易员称。
北京时间11:29，人民币兑美元 即期报6.5797元，上日收报6.5789元。今日人民币兑美元中间价 报6.5548元，上日中间价为6.5557元。人民币兑美元即期成交额 为59.89亿美元，上日半日为65.68亿美元。
而受人民币持续僵持走势影响，境内美元/人民币期权隐含波动率持续下行，其中一月期平价期权 双边报价为2.425/3.225，盘中更是触及去年8月底来的新低，较最高点回调了近六成；另外六月期和一年期的期权隐含波动率亦出现明显回落。
一家做空人民币的西方对冲基金周一表示，中国1月硬通货储备降幅可能扩大近一倍至2,000亿美元左右，令中国当局更有可能允许人民币出现一波更大幅度贬值。
全球汇市方面，美元周二亚洲盘初守在近期交投区间附近，在金融市场面临压力且全球经济成长乏力之际，投资人审慎等待美联储为期两天会议的结果。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8565元, 上日尾盘为6.847元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6149元, 上一交易日尾盘报6.6088元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5794；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。