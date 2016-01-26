中国债市动态：放量逆回购助现券买气昙花一现，国开新债配置需求一般

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透上海1月26日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先下后上。交易员表示，央行公开市场逆回购再放量驰援流动性，助现券暖意重现，收益率一度走低3-4个基点，但随着国开一级新债需求不瘟不火，收益率随即掉头反弹，基本收复跌幅。
交易员并指出，降准等宽松政策预期生变，现券买盘心态仍显犹豫，随着春节前资金面压力难消，短期现券料震荡调整格局概率偏大。
“逆回购量出来的时候，情绪好了不少，收益率下了三四个点，”上海一银行交易员表示，后来国开短端需求走差，收益率就开始反弹，基本回到开盘位置了。
继上周多管齐下投放巨量流动性后，央行公开市场周二逆回购操作再放量，单日规模创2013年2月以来近三年新高。业内人士称，春节前夕银行面临逐渐增加的提现走款压力，央行大规模逆回购维稳将有效缓解；节前公开市场操作将续唱主角，参考央行近期表态，市场对于短期内降准出台的期待明显下降。
国开行上午招标增发的五期固息债基本符合市场预期。 但对此，有交易员表示，从投标倍数来看，短期品种需求偏弱，中长端尚可，表明配置需求心态仍不脱谨慎。
“(现券)买也不能那么无所顾忌，重要的是改变了预期，”上海一券商交易员认为，本来现券二级市场是对央行降准等政策寄予厚望，现在央行通过逆回购放水，资金到期是要回收的，情绪上很不一样。
“央妈啪啪啪打脸，短期内收益率难再下了，”他称，春节前债市还是看调整吧。
剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1000%/3.0800%，上日尾盘为3.1200%/3.0950%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.56元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1603 收报99.92元，较上日结算价涨0.05%。(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。