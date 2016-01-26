中国债市动态：放量逆回购助现券买气昙花一现，国开新债配置需求一般

路透上海1月26日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先下后上。交易员表示，央行公开市场逆回购再放量驰援流动性，助现券暖意重现，收益率一度走低3-4个基点，但随着国开一级新债需求不瘟不火，收益率随即掉头反弹，基本收复跌幅。

交易员并指出，降准等宽松政策预期生变，现券买盘心态仍显犹豫，随着春节前资金面压力难消，短期现券料震荡调整格局概率偏大。

“逆回购量出来的时候，情绪好了不少，收益率下了三四个点，”上海一银行交易员表示，后来国开短端需求走差，收益率就开始反弹，基本回到开盘位置了。

继上周多管齐下投放巨量流动性后，央行公开市场周二逆回购操作再放量，单日规模创2013年2月以来近三年新高。业内人士称，春节前夕银行面临逐渐增加的提现走款压力，央行大规模逆回购维稳将有效缓解；节前公开市场操作将续唱主角，参考央行近期表态，市场对于短期内降准出台的期待明显下降。

国开行上午招标增发的五期固息债基本符合市场预期。 但对此，有交易员表示，从投标倍数来看，短期品种需求偏弱，中长端尚可，表明配置需求心态仍不脱谨慎。

“(现券)买也不能那么无所顾忌，重要的是改变了预期，”上海一券商交易员认为，本来现券二级市场是对央行降准等政策寄予厚望，现在央行通过逆回购放水，资金到期是要回收的，情绪上很不一样。

“央妈啪啪啪打脸，短期内收益率难再下了，”他称，春节前债市还是看调整吧。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1000%/3.0800%，上日尾盘为3.1200%/3.0950%。