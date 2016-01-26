新闻稿：中海油服评级展望由稳定调整至负面；“A-”评级获确认--标普

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香港，2016年1月25日—标准普尔评级服务宣布，将中国海上钻井服务公司中海油田服务股份有限公司（中海油服）的评级展望由稳定调整至负面。与此同时，我们确认该公司的企业信用评级，及其优先无抵押票据的债务评级。随展望调整，我们将该公司及其票据的大中华区信用体系长期评级从“cnAA”下调至“cnAA-”。 负面展望反映我们认为，中海油服的财务杠杆可能超出我们认为对其当前评级而言适当的水平。我们预期该公司2015年的财务表现疲弱，预计未来12个月内其利润率和现金流可能会继续变差。展望调整还反映在市场环境持续恶化且动荡的背景下，我们对该公司装备的日费率及使用率作出新的预期，导致未来两年内该公司的信用指标弱于我们此前的预测。 目前我们预期中海油服未来两年内经营性资金流（FFO）对债务的比率将介于29%-33%，低于我们此前2015年7月作出的预期30%-35%。若该公司不能通过削减成本改善其利润率，或工作量和合同价格继续下滑，我们认为存在三分之一的可能性下调其评级。 鉴于我们认为中海油服的流动性状况为“适当”，我们确认其评级。此外，我们还认为该公司将继续维持稳健的经营记录及其在中国的强劲市场地位。该公司的主要收入依旧来自于母公司中国海洋石油总公司（中海油总公司)。尽管由于油价下跌导致主要石油公司削减资本开支，但我们认为对中海油服而言来自母公司的工作量仍将保持较为稳定。与其他油田服务公司相比，中海油服与中海油总公司的关系一定程度上使其免遭油田服务行业工作量急剧减少的冲击。但另一方面，与全球可比公司相比，中海油服面临更高的地域和客户集中度风险。 我们依旧认为中海油服为中海油总公司具有“重要战略意义”的子公司。因此该公司评级较其个体信用状况评估“bbb-”高三级。 对中海油服评级的负面展望反映我们认为，该公司财务状况变差，流动性状况降至适当，不再是强劲水平。 若中海油服的总营收和利润率显着下降，导致经营性资金流（FFO）对债务的比率远低于30%水平，且没有改善的迹象，我们可能下调其评级。若母公司对中海油服的支持减弱，我们也可能下调其评级。若：（1）由于中海油总公司对中海油服的持股降至50%以下，从而失去对中海油服董事会的多数控制权；或（2）由于中海油总公司战略调整，使得中海油服对母公司的战略重要性下降，就可能发生上述情形。 若在具有挑战性的行业背景下，中海油服展现出改善现金流的记录，同时限制债务的增长，使得经营性资金流（FFO）对债务的比率持续高于30%，我可能将评级展望调整至稳定。(完)