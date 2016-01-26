表格: 中国12月乙醇进出口分项数据一览

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透北京1月26日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 180,984 248,115.02 491.68 686,904 2,471 原产地 美国 123,451 3,123,653.39 488.64 299,605 1,038.73 巴西 54,546 - 487.26 167,748 - 越南 2,948 - 566.16 20,357 - 英国 21 43,687.23 11,369.76 24 2,867.98 德国 9 3,341.34 9,763.67 30 19.59 日本 4 -76.62 16,843.5 57 -69.3 韩国 2 366.02 4,343.5 8,700 132,198.48 以色列 1 79,900 996 2 22,455.56 荷兰 1 -15.47 2,489 6 -30.94 西班牙 1 230.73 5,936 8 22.78 法国 0 285 0 1 9.84 俄罗斯联邦 - -100 - 61 100 中华人民共和国 - - - 2 18.75 泰国 - - - 1 - 巴基斯坦 - -100 - 189,614 320,790.69 南非 - - - 678 - 波兰 - - - 11 - 出口: 乙醇 2,577 -5.33 729.09 25,253 -22.91 目的地 朝鲜 1,601 -17.87 644.73 9,880 -27.38 台湾 488 47.44 858.52 3,786 -38.19 日本 210 -0.96 1,003.04 2,902 -57.54 韩国 189 - 692.69 189 -85.2 澳门 73 12.93 864.37 746 -1.68 香港 16 -21.15 1,435.69 98 -6.31 安哥拉 - - - 12 - 巴布亚新几内亚 - -100 - 462 -5.48 澳大利亚 - -100 - 4 0.05 埃塞俄比亚 - - - 37 28.97 乍得 - - - 2 - 越南 - -100 - 16 44.03 马来西亚 - - - 3 - 印度尼西亚 - - - 6 - 印度 - -100 - 973 -10.53 也门共和国 - - - 3 - 菲律宾 - - - 6,132 196.81 巴基斯坦 - - - 2 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。