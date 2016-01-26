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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 14:36 BJT

表格: 中国12月乙醇进出口分项数据一览

路透北京1月26日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                         180,984   248,115.02        491.68          686,904        2,471
   原产地
   美国                      123,451 3,123,653.39        488.64          299,605     1,038.73
   巴西                       54,546            -        487.26          167,748            -
   越南                        2,948            -        566.16           20,357            -
   英国                           21    43,687.23     11,369.76               24     2,867.98
   德国                            9     3,341.34      9,763.67               30        19.59
   日本                            4       -76.62      16,843.5               57        -69.3
   韩国                            2       366.02       4,343.5            8,700   132,198.48
   以色列                          1       79,900           996                2    22,455.56
   荷兰                            1       -15.47         2,489                6       -30.94
   西班牙                          1       230.73         5,936                8        22.78
   法国                            0          285             0                1         9.84
   俄罗斯联邦                      -         -100             -               61          100
   中华人民共和国                  -            -             -                2        18.75
   泰国                            -            -             -                1            -
   巴基斯坦                        -         -100             -          189,614   320,790.69
   南非                            -            -             -              678            -
   波兰                            -            -             -               11            -


  出口:                                                               
乙醇                           2,577        -5.33        729.09           25,253       -22.91
   目的地
   朝鲜                        1,601       -17.87        644.73            9,880       -27.38
   台湾                          488        47.44        858.52            3,786       -38.19
   日本                          210        -0.96      1,003.04            2,902       -57.54
   韩国                          189            -        692.69              189        -85.2
   澳门                           73        12.93        864.37              746        -1.68
   香港                           16       -21.15      1,435.69               98        -6.31
   安哥拉                          -            -             -               12            -
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -              462        -5.48
   澳大利亚                        -         -100             -                4         0.05
   埃塞俄比亚                      -            -             -               37        28.97
   乍得                            -            -             -                2            -
   越南                            -         -100             -               16        44.03
   马来西亚                        -            -             -                3            -
   印度尼西亚                      -            -             -                6            -
   印度                            -         -100             -              973       -10.53
   也门共和国                      -            -             -                3            -
   菲律宾                          -            -             -            6,132       196.81
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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