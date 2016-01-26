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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 13:59 BJT

新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，因油价跌势重燃

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.02 118.29 +0.23 +1.93 120.30

坡元 1.4297 1.4300 +0.02 -0.85 1.4175

台币 33.608 33.622 +0.04 -1.61 33.066

韩元 1203.30 1194.20 -0.76 -2.36 1174.95

泰铢 35.97 36.02 +0.14 +0.14 36.02

菲律宾披索 48.00 47.88 -0.24 -2.28 46.90

印尼卢比 13905.00 13870.00 -0.25 -0.86 13785.00

*印度卢比 67.83 67.83 +0.00 -2.48 66.15

马币 4.2880 4.2995 +0.27 +0.05 4.2900

人民币 6.5794 6.5789 -0.01 -1.33 6.4921

注：* 印度金融市场因公共假期休市。

(完)

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