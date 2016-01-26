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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短暂跌穿118.00，触发部分停止单

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* 美元/日圆短暂跌穿118.00触及117.97，部分小规模停止单被触发

* 但之后汇价迅速回升至118上方，该水准附近仍有买单

* 日经指数仍带来拖累，今日收低2.35%

* 原油可能再度成为关注焦点，美股或受影响

* 100/200小时移动均线切入位117.79和117.64为支撑位

* 小时一目均衡云区底部也提供支撑，云区范围117.67-118.50将收窄(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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