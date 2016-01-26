《汇市简讯》美元/日圆短暂跌穿118.00，触发部分停止单

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 美元/日圆短暂跌穿118.00触及117.97，部分小规模停止单被触发
* 但之后汇价迅速回升至118上方，该水准附近仍有买单
* 日经指数仍带来拖累，今日收低2.35%
* 原油可能再度成为关注焦点，美股或受影响
* 100/200小时移动均线切入位117.79和117.64为支撑位
* 小时一目均衡云区底部也提供支撑，云区范围117.67-118.50将收窄(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。