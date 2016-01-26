台湾股市：受亚股拖累收低，封关前料呈量缩打底格局

路透台北1月26日 - 台湾股市周二收跌；分析师指出，受到亚洲股市全面走低影向，台股跟着下挫，惟相较于其他亚股，今天台股跌幅相对较小，料短线大盘将呈量缩打底格局；观察重点则在苹果 将公布的财报及财测。

台湾加权股价指数 收跌0.83%,或跌65.48点，收在7,828.67点；今日成交初值 为615.43亿台币，上交易日修正后为696.61亿。

〞台股不确定性因素已经消除，但整体而言目前还是在打底格局。〞新光投信分析师谢学云说。

他表示，相较于其他亚洲股市，今天台股跌幅较小，主要是先前跌幅已大，部分股票基期已经很低，加上这次总统选举结果未出乎市场预料之外，及台币走势尚称稳定，近来外资动作不大。

日盛投顾分析师钟国忠指出，台股经昨日大涨后，今天即遇到月线获利了结卖压出笼，成交量萎缩，因距离2月3日的封关仅剩七个交易日，且因今天包括上海指数及韩国股市均下跌，台股呈弱势整理。

他认为，由于国际股市盘势不稳定，且台股下周将封关，短线大型股不易有表现，表现较佳的以汽车零组件及网通股为主。

今日电子类指数 收跌0.74%，金融保险类指数 则收跌1.49%。

周二亚股回落，油价恢复跌势；投资者对过去两日的反弹获利了结，因全球经济减速态势尚无缓解迹象。日经指数 盘中跌1.8%，香港恒生指数 跌1.5%。两指数跌幅一度均超过2%。