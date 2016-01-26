台湾股市：受亚股拖累收低，封关前料呈量缩打底格局

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透台北1月26日 - 台湾股市周二收跌；分析师指出，受到亚洲股市全面走低影向，台股跟着下挫，惟相较于其他亚股，今天台股跌幅相对较小，料短线大盘将呈量缩打底格局；观察重点则在苹果 将公布的财报及财测。
台湾加权股价指数 收跌0.83%,或跌65.48点，收在7,828.67点；今日成交初值 为615.43亿台币，上交易日修正后为696.61亿。
〞台股不确定性因素已经消除，但整体而言目前还是在打底格局。〞新光投信分析师谢学云说。
他表示，相较于其他亚洲股市，今天台股跌幅较小，主要是先前跌幅已大，部分股票基期已经很低，加上这次总统选举结果未出乎市场预料之外，及台币走势尚称稳定，近来外资动作不大。
日盛投顾分析师钟国忠指出，台股经昨日大涨后，今天即遇到月线获利了结卖压出笼，成交量萎缩，因距离2月3日的封关仅剩七个交易日，且因今天包括上海指数及韩国股市均下跌，台股呈弱势整理。
他认为，由于国际股市盘势不稳定，且台股下周将封关，短线大型股不易有表现，表现较佳的以汽车零组件及网通股为主。
今日电子类指数 收跌0.74%，金融保险类指数 则收跌1.49%。
周二亚股回落，油价恢复跌势；投资者对过去两日的反弹获利了结，因全球经济减速态势尚无缓解迹象。日经指数 盘中跌1.8%，香港恒生指数 跌1.5%。两指数跌幅一度均超过2%。
亚洲股市周二下跌大都下跌，本地时间14:03，韩国股市 下跌1.15%，MSCI亚太明晟指数 大跌4.26%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。