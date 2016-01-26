《中国企业债发行日程表》--1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 丹阳投资集团 16 7 1/22簿记建档 3.99% AA 1/25-1/27 海通证券
(第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 温州城市建设 10 7 1/22簿记建档 4.05% AA+ 1/25-1/27 申万宏源证券 投资集团城市停车场专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙芙蓉 25 7 1/25簿记建档 *3.88% AA 1/26-1/27 恒泰长财证券 城建投资 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 大理海东 5 7 1/22簿记建档 6.01% AA- 1/25-1/28 申万宏源证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/大理经济开发投资集团提供担保) ========================================================================================= 广州地铁集团 25 永续 1/25簿记建档 4.28% AAA 1/26-1/28 海通证券
(可追加至多15亿元/每3年重置一次票面利率) 广州证券 ========================================================================================= 高密市国有 15 7 1/25簿记建档 区间6.9%-7.9% AA 1/26-1/29 申万宏源证券 资产经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 宁乡经济技术 15 7 1/26簿记建档 上限4.50% AA 1/27-1/28 财富证券 开发区建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 吉林城市 21.5 7 1/26簿记建档 上限5.00% AA+ 1/27-1/28 平安证券 建设控股集团 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) 长城证券 ========================================================================================= 岳阳城市建设 21 10 1/26簿记建档 上限6.00% AA 1/27-1/28 东方花旗证券 投资城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-10年末每年末还7.5%-15%不等本金) ========================================================================================= 北京首都公路 12 12 1/26簿记建档 上限3.80% AAA 1/27-1/29 海通证券 发展集团 (第3、6、9年末分别附发行人调整票面利率选择权、发行人转售权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 瑞安国有 4.5 7 1/26簿记建档 上限5.50% AA 1/27-1/29 上海证券 资产投资集团 (第3-7每年末还20%本金/温州市交通投资集团担保) 国开证券 ========================================================================================= 吉安井冈山 8.5 7 1/26簿记建档 上限6.20% AA 1/27-1/29 申万宏源证券 开发区金庐陵经济发展公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙市雨花 至多14 7 1/27簿记建档 *上限4.30% AA 1/28-1/29 财富证券 城市建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江富春 15 7 1/26簿记建档 上限5.50% AA 1/27-2/1 东北证券 山居集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 泸州兴阳 10 7 1/27簿记建档 *上限5.00% AA 1/28-2/1 华英证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上饶市国有资产 11.8 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 恒泰长财证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市保障房 22 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 五矿证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 平潭综合实验区 15 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 国开证券 交通投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 瓦房店沿海 15 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 渤海证券 项目开发公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 娄底市万宝新区 5 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 大连普湾工程 28 7 1/29簿记建档 -- AA+ 2/1-2/2 平安证券 项目管理公司 (第3-7每年末还20%本金/发行人承担差额补足义务) ========================================================================================= 贵阳观山湖 15 7 1/27簿记建档 *上限5.70% AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 江西省铁路 25 15 1/29簿记建档 上限4.20% AA+ 2/1-2/3 天风证券 投资集团 5 永续 上限4.50% (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种每五年为重定价周期) ========================================================================================= 四川阆中名城 10 7 1/29簿记建档 -- AA- 2/1-2/3 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 广州金融控股 10 10 2/1簿记建档 -- AAA 2/2-2/4 广发证券 集团城市停车场建设专项债 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 诸暨市经济 8 4 1/25簿记建档 上限5.80% AA 1/26-1/28 中信建投证券 开发总公司 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 重庆合川工业 5 4 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 华泰联合证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 西安投资控股 4 4 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 海通证券
(第3年期末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。