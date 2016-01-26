《中国企业债发行日程表》--1月26日

(可追加至多15亿元/每3年重置一次票面利率) 广州证券 ========================================================================================= 高密市国有 15 7 1/25簿记建档 区间6.9%-7.9% AA 1/26-1/29 申万宏源证券 资产经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 宁乡经济技术 15 7 1/26簿记建档 上限4.50% AA 1/27-1/28 财富证券 开发区建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 吉林城市 21.5 7 1/26簿记建档 上限5.00% AA+ 1/27-1/28 平安证券 建设控股集团 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) 长城证券 ========================================================================================= 岳阳城市建设 21 10 1/26簿记建档 上限6.00% AA 1/27-1/28 东方花旗证券 投资城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-10年末每年末还7.5%-15%不等本金) ========================================================================================= 北京首都公路 12 12 1/26簿记建档 上限3.80% AAA 1/27-1/29 海通证券 发展集团 (第3、6、9年末分别附发行人调整票面利率选择权、发行人转售权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 瑞安国有 4.5 7 1/26簿记建档 上限5.50% AA 1/27-1/29 上海证券 资产投资集团 (第3-7每年末还20%本金/温州市交通投资集团担保) 国开证券 ========================================================================================= 吉安井冈山 8.5 7 1/26簿记建档 上限6.20% AA 1/27-1/29 申万宏源证券 开发区金庐陵经济发展公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙市雨花 至多14 7 1/27簿记建档 *上限4.30% AA 1/28-1/29 财富证券 城市建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江富春 15 7 1/26簿记建档 上限5.50% AA 1/27-2/1 东北证券 山居集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 泸州兴阳 10 7 1/27簿记建档 *上限5.00% AA 1/28-2/1 华英证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上饶市国有资产 11.8 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 恒泰长财证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市保障房 22 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 五矿证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 平潭综合实验区 15 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 国开证券 交通投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 瓦房店沿海 15 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 渤海证券 项目开发公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 娄底市万宝新区 5 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 大连普湾工程 28 7 1/29簿记建档 -- AA+ 2/1-2/2 平安证券 项目管理公司 (第3-7每年末还20%本金/发行人承担差额补足义务) ========================================================================================= 贵阳观山湖 15 7 1/27簿记建档 *上限5.70% AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 江西省铁路 25 15 1/29簿记建档 上限4.20% AA+ 2/1-2/3 天风证券 投资集团 5 永续 上限4.50% (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种每五年为重定价周期) ========================================================================================= 四川阆中名城 10 7 1/29簿记建档 -- AA- 2/1-2/3 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 广州金融控股 10 10 2/1簿记建档 -- AAA 2/2-2/4 广发证券 集团城市停车场建设专项债 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================