更正-美国个股：自由港印尼申请未来半年出口100万吨铜精矿许可--印尼政府

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(因翻译有误，内文第一段应为“印尼矿业部”非“印度矿业部”)
路透雅加达1月26日 - 印尼矿业部一位高级官员周二称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已申请在未来六个月出口约100万吨铜精矿的许可。
印尼自由港公司在巴布亚经营有全球最大的铜矿之一，为了延长出口许可，该公司必须为自己在印尼的一家新炼厂缴纳5.3亿美元保证金。
“自由港申请在未来六个月内出口约100万吨，”矿产主管Mohammad Hidayat告诉记者，“过去六个月他们只出口了大约50万吨，低于他们的出口配额。”(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。