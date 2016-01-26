更正-美国个股：自由港印尼申请未来半年出口100万吨铜精矿许可--印尼政府

(因翻译有误，内文第一段应为“印尼矿业部”非“印度矿业部”)

路透雅加达1月26日 - 印尼矿业部一位高级官员周二称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已申请在未来六个月出口约100万吨铜精矿的许可。

印尼自由港公司在巴布亚经营有全球最大的铜矿之一，为了延长出口许可，该公司必须为自己在印尼的一家新炼厂缴纳5.3亿美元保证金。

“自由港申请在未来六个月内出口约100万吨，”矿产主管Mohammad Hidayat告诉记者，“过去六个月他们只出口了大约50万吨，低于他们的出口配额。”(完) (编译 刘秀红；审校 白云)