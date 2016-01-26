俄罗斯在抵御危机计划草案中拨备17亿美元扶助实体经济--消息

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月26日 - 两名俄罗斯高官称，俄罗斯政府已经在抵御危机计划草案中拨备1,350亿卢布（17亿美元）用以扶助实体经济；另一名消息人士表示，俄政府可能使用另外3,400亿卢布抑制社会不满。
两名高官匿名对路称，抵御危机的计划已经起草完成，拨备1,350亿卢布扶助部分实体经济，这些资金来自2015年未使用的预算。
其中一名消息人士称，铁路、农业机械、消费品制造和建筑行业将获得部分资金。另一消息人士表示，俄罗斯政府已经向汽车行业承诺提供本次拨款中的500亿卢布。
其中一名高官指出，控制抵御危机基金的财政部反对将资金全部使用。哪些行业会受益以及受益多少的最终决定尚未达成。
大多数援助将以补贴和政府担保的形式提供，以分担银行风险、降低贷款成本。
“石油市场近期的情况导致我们的收入下降而不是增长，我们为什么要讨论增加支出呢？”其中一名消息人士说道。
俄罗斯财政部拒绝就此发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。