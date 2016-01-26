俄罗斯在抵御危机计划草案中拨备17亿美元扶助实体经济--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月26日 - 两名俄罗斯高官称，俄罗斯政府已经在抵御危机计划草案中拨备1,350亿卢布（17亿美元）用以扶助实体经济；另一名消息人士表示，俄政府可能使用另外3,400亿卢布抑制社会不满。

两名高官匿名对路称，抵御危机的计划已经起草完成，拨备1,350亿卢布扶助部分实体经济，这些资金来自2015年未使用的预算。

其中一名消息人士称，铁路、农业机械、消费品制造和建筑行业将获得部分资金。另一消息人士表示，俄罗斯政府已经向汽车行业承诺提供本次拨款中的500亿卢布。

其中一名高官指出，控制抵御危机基金的财政部反对将资金全部使用。哪些行业会受益以及受益多少的最终决定尚未达成。

大多数援助将以补贴和政府担保的形式提供，以分担银行风险、降低贷款成本。

“石油市场近期的情况导致我们的收入下降而不是增长，我们为什么要讨论增加支出呢？”其中一名消息人士说道。

俄罗斯财政部拒绝就此发表评论。（完）