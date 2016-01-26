《汇市简讯》欧洲盘初：油价和股市下滑背景下，汇市相对平静

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 美元/日圆跌0.38%，欧元/日圆跌0.35%，澳元/美元跌0.36%，新西兰元/美元跌0.17%
* 美元/离岸人民币涨0.14%，美元/马币涨0.02%，美元/坡元涨0.13%，美元/韩元涨0.8%
* 日经指数跌2.4%，中国沪综指跌4.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.41%，美国指标公债收益率报1.9872%，西德克萨斯中质油(WTI)油价跌2.83%
* 日本央行不会提前暗示是否放宽货币政策--经济财政大臣甘利明
* 中国央行公开市场周二逆回购操作再放量，市场对于短期内降准出台的期待明显下降
* 澳洲金融市场休市(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。