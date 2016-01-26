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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 14:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价和股市下滑背景下，汇市相对平静

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* 美元/日圆跌0.38%，欧元/日圆跌0.35%，澳元/美元跌0.36%，新西兰元/美元跌0.17%

* 美元/离岸人民币涨0.14%，美元/马币涨0.02%，美元/坡元涨0.13%，美元/韩元涨0.8%

* 日经指数跌2.4%，中国沪综指跌4.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.41%，美国指标公债收益率报1.9872%，西德克萨斯中质油(WTI)油价跌2.83%

* 日本央行不会提前暗示是否放宽货币政策--经济财政大臣甘利明

* 中国央行公开市场周二逆回购操作再放量，市场对于短期内降准出台的期待明显下降

* 澳洲金融市场休市(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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