台湾债市：10年公债殖利率因油价及股市下跌微幅收低，年关将近交易迟滞

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 10年公债殖利率微收低，油价与股市下跌 * 年关前流动性偏紧，年后料反转 * 明日104/12期殖利率暂看0.97-1.01% 路透台北1月26日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二微幅收低。交易员指出，主要因油价与股 市下跌，使得债市成为避险标的；不过新10年券105/4 将开始发行前交易，且有FOMC政策会议变 数，使得殖利率陷于窄幅整理。 他们表示，受近期外资汇出、农历年关银行态度保守以及春节长假前有不少美元债券交割 等因素影响，货币市场资金偏紧，这也让短券因债券附买回(RP)利率走高而承压。不过应属短期现象，不致引 发卖压出笼。 〞年前都看震荡，量放不出来，追低意愿欠缺。〞一位大型公股银行交易主管说。 证券商交易主管认为，央行去年下半年两次降息，资金乘数效应料会在2-4月反应，再加上农历春节后资 金回笼，届时市场状况可能翻转成钱满为患，但会不会流入债市，还要看当时内外部环境的条件。 他指出，新10年券105/4将在下周二(2月2日)开始发行前交易，不过多数证券商只交易至本周末，因此农 历春节前殖利率难以反映市场的看法，在市况不明的环境下，只能退场观望，静候长假结束后再行操作。 另一证券商交易员则称，市场资金仍相当多，只是暂时受到年关影响导致流动性不足。在殖利率曲线平滑 化趋势下，调节短端筹码转进利率较高的中长券的动作持续进行，像是存续期12、13年的冷券，只要利率符合 预期，都受到实质买盘的青睐。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于 0.97-1.01%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.71 0.6000% 0.6000-0.6000% 0.5 10 104/12 -0.30 0.9794% 0.9735-0.9849% 56.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 104/12 0.9794% 5 104/13 0.6000% 3 105/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。