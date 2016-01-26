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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 15:08 BJT

台湾债市：10年公债殖利率因油价及股市下跌微幅收低，年关将近交易迟滞

* 10年公债殖利率微收低，油价与股市下跌
    * 年关前流动性偏紧，年后料反转
    * 明日104/12期殖利率暂看0.97-1.01%

    路透台北1月26日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二微幅收低。交易员指出，主要因油价与股
市下跌，使得债市成为避险标的；不过新10年券105/4 将开始发行前交易，且有FOMC政策会议变
数，使得殖利率陷于窄幅整理。
    
    他们表示，受近期外资汇出、农历年关银行态度保守以及春节长假前有不少美元债券交割 
等因素影响，货币市场资金偏紧，这也让短券因债券附买回(RP)利率走高而承压。不过应属短期现象，不致引
发卖压出笼。
        
    〞年前都看震荡，量放不出来，追低意愿欠缺。〞一位大型公股银行交易主管说。    
    
    证券商交易主管认为，央行去年下半年两次降息，资金乘数效应料会在2-4月反应，再加上农历春节后资
金回笼，届时市场状况可能翻转成钱满为患，但会不会流入债市，还要看当时内外部环境的条件。
    
    他指出，新10年券105/4将在下周二(2月2日)开始发行前交易，不过多数证券商只交易至本周末，因此农
历春节前殖利率难以反映市场的看法，在市况不明的环境下，只能退场观望，静候长假结束后再行操作。
    
    另一证券商交易员则称，市场资金仍相当多，只是暂时受到年关影响导致流动性不足。在殖利率曲线平滑
化趋势下，调节短端筹码转进利率较高的中长券的动作持续进行，像是存续期12、13年的冷券，只要利率符合
预期，都受到实质买盘的青睐。
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于
0.97-1.01%间。       
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.71     0.6000%  0.6000-0.6000%       0.5
 10  104/12                    -0.30     0.9794%  0.9735-0.9849%      56.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10    104/12                       0.9794%
   5    104/13                       0.6000%
   3     105/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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