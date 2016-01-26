表格：外资在韩国股市卖超1,947亿韩元，连续第14日卖超

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透首尔1月26日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0721GMT，外资在韩国股市卖超1,947亿韩元，连续第14日卖超，期间共计卖超2.982万亿韩元(24.8亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月26日 -194.7 -130.5 317.0
^1月25日 -82.7 257.6 -186.0
1月22日 -156.4 346.1 -201.3
1月21日 -297.4 315.6 -27.1
1月20日 -228.3 -84.2 300.4
1月19日 -279.8 177.2 87.9
1月18日 -349.8 318.6 12.1
1月15日 -218.2 -68.0 251.7
1月14日 -372.4 43.6 295.7
1月13日 -49.9 220.6 -188.5
1月12日 -219.8 -1.5 144.1
1月11日 -113.6 86.1 256.9
1月 8日 -149.2 123.2 -47.2
1月 7日 -269.3 7.9 184.4
1月 6日 163.1 -69.2 102.9
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本月以来 -3,165.5 1,296.0 1,735.3
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今年以来 -3,165.5 1,296.0 1,735.3
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注：^ 1月25日为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。