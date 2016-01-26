台湾房地产：台北市第四季二手房价指数年跌6.9%，全台之冠--信义房屋

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透台北1月26日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周二表示，台北市第四季房价指数较上年同期减少约6.9%，跌幅居全台之冠。
信义房屋称，同属大台北生活圈的新北市，第四季房价指数较上年同期则减少约4.3%，桃园市房价指数下滑5.5%。但新竹、台中与高雄则较去年同期小幅上扬，全台房价指数下滑4.1%。
〞此波房价修正由北市向外扩散，和大家认知的从外围开始跌起不同，主要是政策的外在因素干预。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。
他并指出，台北市此前房价高涨，从2014年的第二季开始反转向下，和高点相比，整体北市住宅价格普遍都有10%左右的修正幅度，且修正的区域从北市扩散至中南部。
曾敬德表示，过去一年北部扮演市场领跌的角色，不过先跌的有机会先回稳，接下来就观察第一季底房市在众多不确定因素尘埃落定后，交易量是否止稳回温，但预料仍不脱盘整修正的景气循环阶段。
信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。