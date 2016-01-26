台湾房地产：台北市第四季二手房价指数年跌6.9%，全台之冠--信义房屋

路透台北1月26日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周二表示，台北市第四季房价指数较上年同期减少约6.9%，跌幅居全台之冠。

信义房屋称，同属大台北生活圈的新北市，第四季房价指数较上年同期则减少约4.3%，桃园市房价指数下滑5.5%。但新竹、台中与高雄则较去年同期小幅上扬，全台房价指数下滑4.1%。

〞此波房价修正由北市向外扩散，和大家认知的从外围开始跌起不同，主要是政策的外在因素干预。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。

他并指出，台北市此前房价高涨，从2014年的第二季开始反转向下，和高点相比，整体北市住宅价格普遍都有10%左右的修正幅度，且修正的区域从北市扩散至中南部。

曾敬德表示，过去一年北部扮演市场领跌的角色，不过先跌的有机会先回稳，接下来就观察第一季底房市在众多不确定因素尘埃落定后，交易量是否止稳回温，但预料仍不脱盘整修正的景气循环阶段。