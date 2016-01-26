《汇市简讯》离岸人民币迅速上涨，引发干预揣测

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 美元/离岸人民币迅速下跌，由6.6199跌至6.6088，引发干预揣测
* 中国股市沪综指暴跌6.4%
* 11日波动区间在6.5650-6.6250，4日波动区间基本在6.60-6.62
* 中国监管当局显然想牢牢掌控汇率
* 干预行为本欲稳定汇率，事实却远非如此。下周关键的PMI数据备受关注(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。