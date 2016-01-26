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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 15:43 BJT

《汇市简讯》离岸人民币迅速上涨，引发干预揣测

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* 美元/离岸人民币迅速下跌，由6.6199跌至6.6088，引发干预揣测

* 中国股市沪综指暴跌6.4%

* 11日波动区间在6.5650-6.6250，4日波动区间基本在6.60-6.62

* 中国监管当局显然想牢牢掌控汇率

* 干预行为本欲稳定汇率，事实却远非如此。下周关键的PMI数据备受关注(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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