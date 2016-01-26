《汇市简讯》离岸人民币迅速上涨，引发干预揣测

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累

路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。