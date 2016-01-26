欧元债市：两年期德债收益率触及新低，市场基本消化欧洲央行3月降息

显示2021年时市场对2026年通胀的预估值指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 约报1.56%，为欧洲央行QE计划2015年3月出台之前位于的水平。

导致通胀预期下降的主要催化因素是油价，油价最低曾跌至每桶29.35美元。

货币市场目前预期未来欧洲央行将存款利率调降至负0.4%的机率高于90%。

“他们能做的事情还很多，但在我看来，他们最容易采取的措施是进一步降息，”北欧联合银行(Nordea)的首席固定收益分析师Jan von Gerich说。

德国两年期公债收益率 触及纪录低点负0.457%，之后小幅升至负0.448%。10年期德债收益率 跌3基点，报0.37%。(完)

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