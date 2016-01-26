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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 16:55 BJT

《全球汇市》股市与油价下跌，避险买需提振日圆和欧元

离岸人民币兑美元 表现平稳，报6.6091，有言论称中国当局希望维持在岸市场稳定，并减小股市跌势的影响。

澳元兑美元 跌0.2%至0.6941美元，受油价和股市下滑打压。加元兑美元 亦跌0.2%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0856 1.0847 +0.08 -0.04 1.0860

美元/日圆 117.92 118.28 -0.30 -1.98 120.30

欧元/日圆 128.03 128.32 -0.23 -1.87 130.47

美元/瑞郎 1.0132 1.0123 +0.09 +1.14 1.0018

英镑/美元 1.4177 1.4247 -0.49 -3.81 1.4738

美元/加元 1.4302 1.4289 +0.09 +3.35 1.3839

美元/离岸人民币 6.6097 6.6070 +0.04 +0.63 6.5680

澳元/美元 0.6942 0.6954 -0.17 -4.58 0.7275

新西兰元/美元 0.6443 0.6450 -0.11 -5.60 0.6825

欧元/瑞郎 1.0997 1.0986 +0.10 +1.02 1.0886

欧元/英镑 0.7655 0.7610 +0.59 +3.91 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2887 9.2987 -0.11 +1.29 9.1705

美元/挪威克朗 8.7647 8.7518 +0.15 -0.85 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/陈宗琦/王洋/孙茉莉; 审校 白云/高琦/于春红)

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