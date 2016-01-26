《全球汇市》股市与油价下跌，避险买需提振日圆和欧元

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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离岸人民币兑美元 表现平稳，报6.6091，有言论称中国当局希望维持在岸市场稳定，并减小股市跌势的影响。
澳元兑美元 跌0.2%至0.6941美元，受油价和股市下滑打压。加元兑美元 亦跌0.2%。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0856 1.0847 +0.08 -0.04 1.0860
美元/日圆 117.92 118.28 -0.30 -1.98 120.30
欧元/日圆 128.03 128.32 -0.23 -1.87 130.47
美元/瑞郎 1.0132 1.0123 +0.09 +1.14 1.0018
英镑/美元 1.4177 1.4247 -0.49 -3.81 1.4738
美元/加元 1.4302 1.4289 +0.09 +3.35 1.3839
美元/离岸人民币 6.6097 6.6070 +0.04 +0.63 6.5680
澳元/美元 0.6942 0.6954 -0.17 -4.58 0.7275
新西兰元/美元 0.6443 0.6450 -0.11 -5.60 0.6825
欧元/瑞郎 1.0997 1.0986 +0.10 +1.02 1.0886
欧元/英镑 0.7655 0.7610 +0.59 +3.91 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2887 9.2987 -0.11 +1.29 9.1705
美元/挪威克朗 8.7647 8.7518 +0.15 -0.85 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/陈宗琦/王洋/孙茉莉; 审校 白云/高琦/于春红)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。