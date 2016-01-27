台湾经济指标预测--1月27日至2月26日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累

路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。