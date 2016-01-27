台湾经济指标预测--1月27日至2月26日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/29 0830 经济成长率 第四季 -0.25%* -0.63% (概估值) (第三季统计值) * 2月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,260.31亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.14% 数(CPI) * 2月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 2/16 1600 出口 1月 -- -13.9% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 2/24 1600 外销订单 1月 -- -12.3% 年变动率 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +5.68% 2/25 0830 季调失业率 1月 -- 3.88% 2/26 1600 工业生产指数 1月 -- -6.17% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。