台湾经济：寒流致农业损失逾4亿台币，台南市最高超2亿台币--农委会

路透台北1月26日 - 台湾农委会周二表示，统计1月22日的寒流造成农业寒害灾情，总计农林渔牧业产物及民间设施估计损失达4亿481万台币。

农委会统计室表示，在县市受损情形方面，以台南市损失2亿3,187万台币(占57%)最多，云林县则损失7,881万台币(占19%)，苗栗县则损失4,709万台币(占12%)、嘉义县损失2,158万台币(占5%)。

台湾12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)