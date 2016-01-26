台湾经济：寒流致农业损失逾4亿台币，台南市最高超2亿台币--农委会

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透台北1月26日 - 台湾农委会周二表示，统计1月22日的寒流造成农业寒害灾情，总计农林渔牧业产物及民间设施估计损失达4亿481万台币。
农委会统计室表示，在县市受损情形方面，以台南市损失2亿3,187万台币(占57%)最多，云林县则损失7,881万台币(占19%)，苗栗县则损失4,709万台币(占12%)、嘉义县损失2,158万台币(占5%)。
台湾12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。