路透基点：重庆红蜻蜓油脂公司2亿美元贷款截止日延至春节后--TRLPC

路透香港1月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国有食用油生产商--重庆红蜻蜓油脂有限责任公司的三年期分期偿还贷款承贷截止日期已经推迟至春节后。该贷款规模为6,000万美元，有最高1.40亿美元超额配售权。

该消息人士称，银行仍在进行信贷审批阶段，赶不上1月29日的截止日期。

星展银行为唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。该项贷款案在12月底时进入一般银团阶段。银行可选择以美元、欧元、或人民币参贷。

若以美元或欧元承诺贷款，最高综合收益为250个基点。以人民币承贷，最高综合收益为中国人民银行基准利率的106%。贷款利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点或中国人行基准利率的96%。本项贷款平均年限为2.6年。

资金用于再融资和一般企业用途。

该公司上一笔贷款是2013年6月的1.88亿美元、三年期在岸贷款。贷款由牵头行兼簿记行--星展银行和其他九家银行提供。加上5个基点的优惠费(early bird fee)和70个基点前端费用，该贷款的最高综合收益为310个基点，贷款利率较Libor加码280个基点。平均贷款年限为2.5年。(完)