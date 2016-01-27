重温稿-台湾货币市场：资金短少令短率蠢动，各方心态保守不敢大意

* 市场资金短少，短率蠢动向上 * 银行逆向拆入引发市场揣测，更令市场不敢掉以轻心 * 票券商调度仍谨慎 * 债券附买回利率还是有上扬压力 记者 高洁如 路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周二蠢动向上。交易人士指出，市场可供拆出资金短少，部分一向多 钱的银行竟反手拆入，使各方对资金情势更是不敢大意，短率蠢蠢欲动。 交易商表示，外商银行的资金偏少，而本地银行因库现增加，周转金偏少的情况，也没有明显改善。不过 ，大型银行的交易员则预估，2月初开始央行开放提领新钞，估计银行资金可明显转为宽裕。 〞我们调了一些进来，补点积数，〞一家大型银行交易员表示。此外另一家大型银行交易员则表示，由于 上日是例行支出日，今日帐上客户走钱，使得资金太少，只能逆向拆入。 在银行资金短少的情况下，周二的国库券交割罕见地出现财政部截标的情况。 台湾央行周二代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.38%，不但高于市场预估的0.34-0.35%，实 际也只有发行273.5亿，不足原定的300亿发行额。 尽管多数资金调度人士对近期的资金情势相对保守悲观，但一位大型商银人士则认为，月底之际不少银行 因为财务数字的限制不能拆出，但进入2月之后应能够解除这个情况，2月的资金情势应能缓解。 观察外汇的情况，外商银因外资汇出，不过如果钱反向回来， 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，25日的通货发行数来到1 .988兆(万亿)，较1日约增加1,831.4亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.235% 0.236% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.330% --一周拆款利率区间 0.230-0.405% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.250-0.390% 0.340-0.410% **票券商调度仍谨慎** 票券商则表示，近期还有国库借款，银行的资金还是不多，各方仍然相当谨慎。 他们也说，目前年内的资金还算好调入，各银行的利率差距不大，此外今日的发票量也不多。但今日跨农 历年后的资金付之阙如，也只好边走边看。 一位大型票券商交易主管表示，估计未来年后资金的调度仍以卖票为主，拆款为辅，不过银行的调度还是 会视自身需求不同而有所调整。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.382%，前日0.378%； 上日区间在0.30-0.40%，前日亦同；上日成交量70.78亿台币，前日在71.51亿台币。60天期上日的平均利率在 0.386%，前日在0.384%，上日区间0.33-0.44%，前日为0.36-0.405%，上日成交41.94，前日是94.421亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%，大致平稳。但年关后的 成交利率则区间加大，今日在0.36-0.40%，上日在0.38-0.39%。 台湾央行周二表示共发行5,568.50亿台币定存单。与今日到期金额5,615.50亿台币相较，存单发行余额减 47亿台币。 本周的中央银行定存单到期总额为1兆3,119亿台币，到期情况分布大致为：周三2,329.5亿；周四2,427亿 以及周五11亿台币。 拆款中心资料 显示，周二的超额准备为207亿台币，累积超额准备为5,956亿台币、加计前期1%的超 额准备为9,200亿台币。 **RP利率仍有上扬压力** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，寿险资金持续偏少，而昨天原本有一些跨年的资金，但今天都收 手，使得市场的资金情势持续偏向紧张。 他们也说，近期有高额的美元债发行，使台币资金情势雪上加霜。对后市不敢掉以轻心。 根据路透整理，2月3日股市封关日之前，有高达40亿美元以上的美元债将陆续交割。 〞新历年已经痛苦一轮了，不要农历年再来一次，〞一位大型票券商交易员说。 他们也说，由于年节的因素，去年底过新历年已令市场短率上升，再来农历年的紧缩因素，银行端发新钞 、外资汇出等等因素，市场更是不敢掉以轻心。目前年内的资金尚可调平，不过还是且战且走。 证券商的公债附买回利率成交区间落在0.35-0.37%，银行端同于上日，农历年前在0.35-0.38%，但年后则 在0.38%-0.40%，上日在0.37-0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.44-0.45%，区间低位上扬，上日区间在0 .40-0.45%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致同上日；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.35%； 短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%。跨年成交几乎没有。(完) (审校 林高丽)