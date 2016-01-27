重温稿-台湾货币市场：资金短少令短率蠢动，各方心态保守不敢大意

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 市场资金短少，短率蠢动向上 * 银行逆向拆入引发市场揣测，更令市场不敢掉以轻心 * 票券商调度仍谨慎 * 债券附买回利率还是有上扬压力 记者 高洁如 路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周二蠢动向上。交易人士指出，市场可供拆出资金短少，部分一向多 钱的银行竟反手拆入，使各方对资金情势更是不敢大意，短率蠢蠢欲动。 交易商表示，外商银行的资金偏少，而本地银行因库现增加，周转金偏少的情况，也没有明显改善。不过 ，大型银行的交易员则预估，2月初开始央行开放提领新钞，估计银行资金可明显转为宽裕。 〞我们调了一些进来，补点积数，〞一家大型银行交易员表示。此外另一家大型银行交易员则表示，由于 上日是例行支出日，今日帐上客户走钱，使得资金太少，只能逆向拆入。 在银行资金短少的情况下，周二的国库券交割罕见地出现财政部截标的情况。 台湾央行周二代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.38%，不但高于市场预估的0.34-0.35%，实 际也只有发行273.5亿，不足原定的300亿发行额。 尽管多数资金调度人士对近期的资金情势相对保守悲观，但一位大型商银人士则认为，月底之际不少银行 因为财务数字的限制不能拆出，但进入2月之后应能够解除这个情况，2月的资金情势应能缓解。 观察外汇的情况，外商银因外资汇出，不过如果钱反向回来， 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，25日的通货发行数来到1 .988兆(万亿)，较1日约增加1,831.4亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.235% 0.236% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.330% --一周拆款利率区间 0.230-0.405% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.250-0.390% 0.340-0.410% **票券商调度仍谨慎** 票券商则表示，近期还有国库借款，银行的资金还是不多，各方仍然相当谨慎。 他们也说，目前年内的资金还算好调入，各银行的利率差距不大，此外今日的发票量也不多。但今日跨农 历年后的资金付之阙如，也只好边走边看。 一位大型票券商交易主管表示，估计未来年后资金的调度仍以卖票为主，拆款为辅，不过银行的调度还是 会视自身需求不同而有所调整。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.382%，前日0.378%； 上日区间在0.30-0.40%，前日亦同；上日成交量70.78亿台币，前日在71.51亿台币。60天期上日的平均利率在 0.386%，前日在0.384%，上日区间0.33-0.44%，前日为0.36-0.405%，上日成交41.94，前日是94.421亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%，大致平稳。但年关后的 成交利率则区间加大，今日在0.36-0.40%，上日在0.38-0.39%。 台湾央行周二表示共发行5,568.50亿台币定存单。与今日到期金额5,615.50亿台币相较，存单发行余额减 47亿台币。 本周的中央银行定存单到期总额为1兆3,119亿台币，到期情况分布大致为：周三2,329.5亿；周四2,427亿 以及周五11亿台币。 拆款中心资料 显示，周二的超额准备为207亿台币，累积超额准备为5,956亿台币、加计前期1%的超 额准备为9,200亿台币。 **RP利率仍有上扬压力** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，寿险资金持续偏少，而昨天原本有一些跨年的资金，但今天都收 手，使得市场的资金情势持续偏向紧张。 他们也说，近期有高额的美元债发行，使台币资金情势雪上加霜。对后市不敢掉以轻心。 根据路透整理，2月3日股市封关日之前，有高达40亿美元以上的美元债将陆续交割。 〞新历年已经痛苦一轮了，不要农历年再来一次，〞一位大型票券商交易员说。 他们也说，由于年节的因素，去年底过新历年已令市场短率上升，再来农历年的紧缩因素，银行端发新钞 、外资汇出等等因素，市场更是不敢掉以轻心。目前年内的资金尚可调平，不过还是且战且走。 证券商的公债附买回利率成交区间落在0.35-0.37%，银行端同于上日，农历年前在0.35-0.38%，但年后则 在0.38%-0.40%，上日在0.37-0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.44-0.45%，区间低位上扬，上日区间在0 .40-0.45%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致同上日；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.35%； 短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%。跨年成交几乎没有。(完) (审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。