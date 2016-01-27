重温稿-《中国新债预测》三及10年国债利率预测均值2.58%和2.85%，心态偏谨慎

* 招标品种：财政部三年/10年固息国债

* 期限及招标金额：各200亿元

* 招标时间: 10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：2.53%-2.65%；2.79%-2.88%

* 预测均值: 2.58%；2.85% (按各家机构预测值平均)

路透上海1月27日 - 中国财政部周三将招标发行三年和10年两期固息国债。路透调查显示，在本轮资金紧张，而央行明确以其他方式替代降准后，市场情绪转向谨慎，新债发行定位明显低于二级可能性不大，预测均值落在2.58%和2.85%附近。

华中一银行交易员表示，央行上周以来通过多种渠道补充流动性，随后有消息传出央行短期内无意降准，市场乐观情绪明显降温。在此情况下，明日新债难有更佳表现，定位预计会向二级靠拢。

国开行今日上午招标增发的五期固息债基本符合市场预期。 但对此，有交易员表示，从投标倍数来看，短期品种需求偏弱，中长端尚可，表明配置需求心态仍不脱谨慎。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和10年最新收益率报在2.6301%和2.8590%。二级市场上，剩余期限近三年的国债150022券最新成交 在2.5950%，10年期150023最新成交 在2.8450%。

明日招标两期债分别为今年第三期和第四期记账式国债，具体招标时间均为1月27日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

10年期国债利息按半年支付，发行手续费为承销面值的0.1%；三年期利息按年支付，发行手续费则为承销面值的0.05%。两期债均自1月28日开始计息，招标结束至1月28日进行分销，2月1日起上市交易。