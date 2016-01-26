版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货延续涨势，受产量下降担忧及空头回补提振

马来西亚4月棕榈油期货 收涨0.6%至每吨2,475马币。早前曾触及1月18日以来最高位2,479马币。

交易量为44,679口。

2月1日和2月8-9日吉隆坡市场将逢假日休市。

马来西亚的棕榈油产量预计将在未来几个月下降，符合季节趋势，亦因与厄尔尼诺现象相关的乾旱天气损及作物。

路透市场分析师王涛认为，从波浪模式和费波纳奇系数预测分析来看，棕榈油期货阻力位仍在每吨2,495马币。

但出口疲弱仍可能抑制涨势。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/白云; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐