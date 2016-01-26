马来西亚期市：棕榈油期货延续涨势，受产量下降担忧及空头回补提振

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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马来西亚4月棕榈油期货 收涨0.6%至每吨2,475马币。早前曾触及1月18日以来最高位2,479马币。
交易量为44,679口。
2月1日和2月8-9日吉隆坡市场将逢假日休市。
马来西亚的棕榈油产量预计将在未来几个月下降，符合季节趋势，亦因与厄尔尼诺现象相关的乾旱天气损及作物。
路透市场分析师王涛认为，从波浪模式和费波纳奇系数预测分析来看，棕榈油期货阻力位仍在每吨2,495马币。
但出口疲弱仍可能抑制涨势。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/白云; 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。