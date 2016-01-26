东南亚股市：收平或下跌，全球成长疑虑令市场承压

“市场涨势无法持久，特别是在油价波动剧烈之时，”曼谷Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong表示。

“包括泰股在内的东南亚市场将狭幅波动或盘跌，至少在第一季或2016上半年是如此，因受中国经济疑虑影响，”该分析师说。