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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 19:46 BJT

东南亚股市：收平或下跌，全球成长疑虑令市场承压

“市场涨势无法持久，特别是在油价波动剧烈之时，”曼谷Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong表示。

“包括泰股在内的东南亚市场将狭幅波动或盘跌，至少在第一季或2016上半年是如此，因受中国经济疑虑影响，”该分析师说。

全球股市周二重新落入下跌模式，中国股市重挫6%，因中国公布更多疲弱数据，且油价再度跌破每桶30美元，引发股市新一波卖压。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 311.66 -1.99 -0.63 -6.36 332.82

新加坡 2545.61 -37.03 -1.43 -11.69 2882.73

马来西亚 1626.66 1.45 +0.09 -3.89 1692.51

泰国 1268.07 0.37 +0.03 -1.55 1288.02

印尼 4510.47 4.68 +0.10 -1.80 4593.01

菲律宾 6311.60 -122.48 -1.90 -9.21 6952.08

越南 537.73 -4.62 -0.85 -7.13 579.03

(完)

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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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