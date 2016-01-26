东南亚股市：收平或下跌，全球成长疑虑令市场承压

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“市场涨势无法持久，特别是在油价波动剧烈之时，”曼谷Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong表示。
“包括泰股在内的东南亚市场将狭幅波动或盘跌，至少在第一季或2016上半年是如此，因受中国经济疑虑影响，”该分析师说。
全球股市周二重新落入下跌模式，中国股市重挫6%，因中国公布更多疲弱数据，且油价再度跌破每桶30美元，引发股市新一波卖压。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 311.66 -1.99 -0.63 -6.36 332.82
新加坡 2545.61 -37.03 -1.43 -11.69 2882.73
马来西亚 1626.66 1.45 +0.09 -3.89 1692.51
泰国 1268.07 0.37 +0.03 -1.55 1288.02
印尼 4510.47 4.68 +0.10 -1.80 4593.01
菲律宾 6311.60 -122.48 -1.90 -9.21 6952.08
越南 537.73 -4.62 -0.85 -7.13 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。