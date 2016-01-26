国际油市：亚洲航煤现货价差改善，受现货需求提振

路透新加坡1月26日 - 亚洲航煤现货价差周二好转，交易员称因北亚及印度有现货需求。

交易商及炼厂消息人士称，东亚遭遇罕见寒流，提振了取暖煤油需求，促使炼厂把煤油产能加速到最大。

“在韩国影响甚大。我们本想进口煤油，但那儿没有现货供应可取得，”韩国一家炼厂消息人士称。

日本西部及中部地区降雪量创下纪录，根据熟悉日本市场的交易商表示，为了因应突如其来的需求，炼厂煤油库存正在减少。

交易商称，中国航油(CAO)和印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)的航煤现货需求，也支撑了现货价差。

在新加坡现货交易方面，有五笔柴油交易，没有航煤交易。(完)

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