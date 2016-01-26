国际油市：亚洲航煤现货价差改善，受现货需求提振

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透新加坡1月26日 - 亚洲航煤现货价差周二好转，交易员称因北亚及印度有现货需求。
交易商及炼厂消息人士称，东亚遭遇罕见寒流，提振了取暖煤油需求，促使炼厂把煤油产能加速到最大。
“在韩国影响甚大。我们本想进口煤油，但那儿没有现货供应可取得，”韩国一家炼厂消息人士称。
日本西部及中部地区降雪量创下纪录，根据熟悉日本市场的交易商表示，为了因应突如其来的需求，炼厂煤油库存正在减少。
交易商称，中国航油(CAO)和印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)的航煤现货需求，也支撑了现货价差。
在新加坡现货交易方面，有五笔柴油交易，没有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。