美股业绩：洛克希德季度营收高于预期，并宣布服务部门与Leidos合并

路透华盛顿1月26日 - 美国国防部最大武器供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 周二表示，将把其资讯系统及政府服务部门并入Leidos控股公司 ，从而获得18亿美元的一次性款项以及50.5%的Leidos股份。

洛克希德在宣布这项交易的同时，公布季度营收高于预期，未交货订单达到创纪录的996亿美元，其中包括Sikorsky Aircraft的156亿美元，后者是洛克希德去年向联合技术(United Technologies) 收购的直升机制造公司。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)